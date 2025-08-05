Українське мистецтво після 2000-го, виставка Сергія Майдукова й любов у часи СРСР: 7 виставок серпня

Найбільше полотно Лесі Хоменко, знаменитий морський краєвид Айвазовського, "спекотні" архіви Володимира і Людмили Лободів та глосарій українського сучасного мистецтва — БЖ зібрало сім найцікавіших художніх подій місяця.



"Мистецтво після 2000-го. Глосарій".

Плакат: "Український дім"

В "Українському домі" відкрилася виставка "Мистецтво після 2000-го. Глосарій", присвячена 25 рокам українського сучасного мистецтва. Мета цього проєкту — осмислити зміну віх, спроба окреслити траєкторію мислення першої чверті XXI століття. Проєкт пропонує поглянути на сучасне українське мистецтво як на форму реакції на суспільні, політичні й культурні зміни. Учасники виставки — представники різних поколінь, технік та художніх стратегій.

Експозицію сформували як візуальний словник: сім термінів — від "Дифузії ідентичності" до "Війни написів" — функціонують як концептуальні вузли, через які організатори пропонують прочитати новітню історію. Ці поняття сформовані на основі робіт понад 70 українських митців і мисткинь. Проєкт досліджує трансформацію лексикону мистецьких висловлювань на тлі соціокультурних зрушень.

Куратори створили альтернативний, поетичний словник, що складається з понять, натхненних мистецькими роботами, виставками та філософськими концепціями, що стають ключами до осмислення сьогодення. Художники, чий творчий шлях розпочався чи сформувався після зламу тисячоліття, тут постають як ті, хто інтуїтивно вловлює соціокультурні зрушення ще до їхнього очевидного прояву, формуючи новий погляд на світ і себе в ньому.

Нинішня експозиція є логічним продовженням торішньої виставки "Українського дому" "Протагоністи", яка була присвячена об'єднанням 1990-х — "Живописному заповіднику" та "Паркомуні".

Де: "Український дім"

Коли: 18 липня — 24 серпня, вівторок-неділя, 11:00—18:00, понеділок — вихідний

Ціна: повний — 120 грн, пільговий — 50 грн, для учасників бойових дій і членів їхніх родин — вхід вільний



"СПЕКА"

Плакат: "Я Галерея"

У артцентрі Павла Гудімова "Я Галерея" експонуватимуть відверту виставку "Спека" творчої пари Володимира і Людмили Лободів. Творці проєкту наперед зазначають, що ця виставка, ймовірно, викличе емоційне обговорення — прийняття чи заперечення антиханжеських підходів художників.

Виставка демонструє архівні роботи, створені у 1970–1990-х роках. Їхні живопис, графіка, фотографії та архівні матеріали свого часу стали противагою стриманим поглядам радянського життя. Оголеність і забави біля води — моря, річки, ставу — переростали в графічні й живописні серії та документальні фотографії. Це пласт спадщини, який виходить за межі "мистецтва" — радше життєво необхідні протестні жести митців щодо радянського способу життя. Подружжя впродовж багатьох років документували свою буденність, перетворюючи її на мистецтво: купання, сонце, оголені тіла, моменти розкутості.



Де: "Я Галерея", вул. Хорива, 49-Б

Коли: 26 липня — 28 вересня, вівторок, п'ятниця, субота, неділя, 11:00—20:00

Ціна: вхід 50 грн, учасникам бойових дій та дітям до 12 років — безкоштовно

"ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським"

Плакат: Національний музей "Київська картинна галерея"

Національний музей "Київська картинна галерея" продовжує цикл виставок образотворчого мистецтва ХІХ століття. Цього разу музей запрошує до осмислення суперечливої постаті митця та місця його творчості в культурі України.

Експозицію представляє знаменитий морський краєвид "Буря", а також три пейзажі гірського Криму та степу. У фокусі уваги творчі пошуки художника, які відбувалися "за лаштунками" його імперської кар’єри та відображали множинну культурну ідентичність митця.

Крім оригінальних пейзажів на виставці представлять чорно-білі світлини творів Айвазовського, які поглиблюють уявлення про нього як дослідника українського степу та розмаїтої культури Криму. Це картини з музейної колекції, втрачені під час Другої світової війни.

Разом із картинами музей експонує предмети українського, кримськотатарського та вірменського декоративно-ужиткового мистецтва з колекції Національного музею декоративного мистецтва України та приватних колекцій Рустема Скибіна й Олени Оганесян. Проєкт має привернути увагу і до долі спадщини митця, яка залишилася в окупованому Криму.

Де: Національний музей "Київська картинна галерея", вул. Терещенківська, 9

Коли: до 26 жовтня, 11:00—18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок

Ціна: повний квиток — 200 грн, пільговий — 100 грн



"7 — це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків"

Плакат: Музей Ханенків

У 1920-х роках бібліотека Музею Ханенків запровадила універсальну десяткову класифікацію, за якою переважна більшість мистецької літератури отримувала шифр, що починався з цифри 7. Саме вона й лягла в основу назви виставки, присвяченої історії унікальної музейної книгозбірні, її розвитку, викликам і змінам упродовж XX століття.

Нагадаємо, 15 грудня 1918 року Варвара Ханенко передала в дар Українській академії наук своє "зібрання пам'яток мистецтва та старовини і бібліотеку при ньому" з умовою, що музей та бібліотека будуть відкритими для публіки. До 1949 року бібліотека залишалася відкритою, однак її закрили через вимоги цензури обмежити доступ до літератури іноземними мовами.

Цей проєкт розповідає про різні періоди у житті музейної бібліотеки — від складного 1921 року, позначеного голодом, до періоду тотальної цензури, закриття для громадськості та заміни музейної науки на ідеологічну кон'юнктуру. Ще одна важлива тема — мистецька цінність книги. Виставка звертає увагу на роль видавців, ілюстраторів, друкарів, дизайнерів, фахівців з різних видів репродукування, тиснення, золочення й виробників паперу. У чотирьох залах представлені унікальні мистецькі видання, дарчі написи, іменні примірники, архівні документи, листівки, репродукції, а також зразки друкованої продукції з різних періодів. Виставка показує, як змінювався доступ до знань і що відбувалося з книгою в різні епохи. Багато з представлених документів, репродукцій і книжок відвідувачі зможуть побачити вперше.

Також до 14 вересня в музеї триває виставка "Бентежні роки. Митці з України в École de Paris", що демонструє твори українських художників і художниць — представників міжнародної спільноти першої половини XX століття, відомої як "Паризька школа".

Де: Музей Ханенків

Коли: до 14 вересня

Ціна: 50 грн, пільговий — 25 грн

"Херсон. Степ тримає"

Плакат: "Мистецький арсенал"

У "Мистецькому арсеналі" відкрилася нова документально-містична виставка, присвячена українському Півдню. Виставка є своєрідною присвятою Херсонщині — батьківщині авторів проєкту Романа Бондарчука та Дар’ї Аверченко.

В основі експозиції — фільми "Українські шерифи", "Редакція" та "Вулкан", а також унікальні архіви, відео- та фотоматеріали, відзняті на теренах Херсонщини до повномасштабного вторгнення. Зокрема й ті, що раніше не були представлені публічно й набули особливої ваги в контексті втрат і викликів, які постали перед регіоном і країною.

Виставка охопить п’ять залів "Мистецького арсеналу", а також залу архівних знімків херсонського фотокореспондента Андрія Матросова та матеріали проєкту "Архів війни", що документує російські воєнні злочини.

Де: вул. Лаврська, 12

Коли: до 28 вересня, середа—неділя, 12:00—20:00

Ціна: 150 грн, пільговий — 80 грн

"Серпень. Ніч. Зима"

Плакат: Peremoga

У просторі Peremoga відкрилась виставка Сергія Майдукова "Серпень. Ніч. Зима". В її основі – абстрактна геометрія, позбавлена прямих візуальних асоціацій з об’єктами реального світу. Сергій Майдуков навмисно нівелює будь-які впізнавані рими, пропонуючи глядачеві автономний простір сприйняття, вільний від наративного тиску.

Хоча зовнішня форма побудована на абстрактній мові, деякі з робіт все ж мають сенсовий фокус – як-от триптих "Серпень. Ніч. Зима", який ліг в основу назви виставки. Ця серія є алюзією на донецький ландшафт і водночас – на донецький міф. Терикон тут – не просто форма. До кінця першої декади 2000-х терикони стали візитівкою Донеччини, а з 2014 року стали символом спротиву російській агресії.

Також впродовж вернісажу діятиме одноденний поп-ап від видавництва IST Publishing, де можна буде придбати артбуки Сергія – "KYIV by Sergiy Maidukov" та "Заграва" із підписом автора; а також видання "Російський колоніалізм" Максима Еріставі, артдиректором якого є Сергій Майдуков.

Коли: до 12 вересня

Де: простір Peremoga, Ярославів Вал, 15

Ціна: вхід вільний

Персональна виставка Лесі Хоменко

Фото: УЗ

21×12 метри — це розмір найбільшого живописного полотна художниці Лесі Хоменко. PinchukArtCentre відкриває персональну виставку Лесі Хоменко та разом із "Укрзалізницею" представить її нову роботу на залізничному вокзалі Києва.

Цю роботу художниця створювала в серці вокзального простору, поєднуючи мистецький процес із живим ритмом пасажирського руху. Вперше в історії "червона зала" на другому поверсі вокзалу перетворилася на студію-майстерню, де Леся працює від середини липня до середини серпня. Полотно повторює архітектурний ритм сходів вокзалу, але водночас трансформує його в "нескінченний" рух, наповнений постатями, які уособлюють різні групи українського суспільства.

Робота символізує поступ уперед — рух, що стає можливим завдяки зусиллям усіх українців та українок, які разом захищають країну, культуру, спосіб життя та демократичні цінності.

Коли: 28 серпня — презентація полотна

Де: Залізничний вокзал "Київ-Пасажирський", Вокзальна площа, 1

Ціна: вхід вільний