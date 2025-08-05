У Києві відкрили інтерактивний бюст Тараса Шевченка

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Артем Черничко
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У парку імені Тараса Шевченка в Києві відкрилася інтерактивна інсталяція-бюст "Світ очима Шевченка", присвячена поету. Вона діятиме до 15 серпня.

Про це повідомили в агенції Ukraine WOW, що ініціювала проєкт разом із Visa та МЗС України.

Усередині 5-метрової інсталяції є спеціальні "вічка", які дозволяють побачити 80 локацій у 37 країнах світу, де встановлено пам'ятники Шевченку. Відвідувачі також можуть послухати вірші Кобзаря у виконанні Богдана Ступки та пройти тест на знання життя і творчості митця.

Автором художнього задуму є митець Сергій Западня, а науковим консультантом — головна хранителька фондів Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко.

Артоб'єкт закриватимуть під час повітряної тривоги та комендантської години.

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Опубліковано: 05 серпня 2025
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