У Києві відкрили інтерактивний бюст Тараса Шевченка
У парку імені Тараса Шевченка в Києві відкрилася інтерактивна інсталяція-бюст "Світ очима Шевченка", присвячена поету. Вона діятиме до 15 серпня.
Про це повідомили в агенції Ukraine WOW, що ініціювала проєкт разом із Visa та МЗС України.
Усередині 5-метрової інсталяції є спеціальні "вічка", які дозволяють побачити 80 локацій у 37 країнах світу, де встановлено пам'ятники Шевченку. Відвідувачі також можуть послухати вірші Кобзаря у виконанні Богдана Ступки та пройти тест на знання життя і творчості митця.
Автором художнього задуму є митець Сергій Западня, а науковим консультантом — головна хранителька фондів Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко.
Артоб'єкт закриватимуть під час повітряної тривоги та комендантської години.
Опубліковано: 05 серпня 2025
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