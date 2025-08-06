Зоопарк у Данії закликав жертвувати домашніх тварин на корм хижакам

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Артем Черничко
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Зоопарк у данському місті Ольборг викликав публічну дискусію після того, як звернувся до громадськості з проханням пожертвувати йому домашніх тварин для годування хижаків.

Про це пише Euronews.

Зоопарк розмістив у соцмережах оголошення, в якому закликав власників віддавати "здорових тварин, яких потрібно позбутися з різних причин". Йшлося про морських свинок, кроликів, курей, а також коней. Після гуманного умертвіння кваліфікованими працівниками тварини стають частиною раціону хижаків, зокрема рисей, пояснюють у зоопарку.

Оголошення викликало обурення серед користувачів мережі, які критикували ідею використання здорових домашніх тварин як корму. Інші ж підтримали зоопарк, відзначивши важливість збереження природних інстинктів у хижаків. Наразі зоопарк закрив коментарі до допису через “ненависну риторику”.

Представниця зоопарку Анетт Софі Варнке Нутцхорн зауважила, що така практика не є чимось новим і здійснюється постійно. Вона додала, що краще віддати тварину на корм, ніж "закопати в землю, де м’ясо пропаде дарма".

Це не перший подібний випадок у Данії. У 2014 році зоопарк Копенгагена викликав міжнародний скандал, коли вбив здорового дворічного жирафа Маріуса, щоб уникнути інбридингу (схрещування близькоспоріднених організмів — ред.), попри протести громадськості. Його тушу частково використали для дослідження, а решту згодували левам, тиграм і леопардам.

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Опубліковано: 06 серпня 2025
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