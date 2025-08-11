Велика міграція: протестуючи проти кліматичних змін, африканські звірі переїхали в Європу

Центральні вулиці Марракеша, Касабланки, Лондона, Мадрида й інших міст перекривають через марш тварин. Жирафи, буйволи та гепарди виходять на протест, аби привернути увагу до глобального потепління. Щоправда, усі звірі — лялькові. На прохання БЖ Сергій Гулюк дізнався, хто стоїть за масштабною акцією.

Десятки тварин – слони, буйволи, гепарди, жирафи, зебри, горили – впевнено крокують величезним індустріальним мегаполісом, забрудненим вихлопними газами та димом промислових підприємств. Через їхній марш перекривають дороги, утворюються затори, а пішоходи відступають до краю вулиць, аби пропустити величезне африканське стадо.

Кіншаса, Басейн Конго. Фото: Berclaire для The Walk Productions

Лагос, Нігерія. Фото: Kashope Faje

Кіншаса, Конго. Фото: Berclaire для The Walk Productions

Спочатку воно вирушає на північ від басейну Конго, на човнах прибуває у плавуче передмістя Макоко, на околиці Лагосу, яке називають “Чорною Венецією”. Або, так само на човнах, залишає континент та з Марокко вирушає до Європи. І ось силуети тварин вже височіють над Темзою – вони крокують Тауерським мостом, а потім мчать вулицями Сохо та Ковент-Гардену. Протягом п’яти місяців цього року, з квітня по серпень, ватага тварин долатиме шлях у 20 тисяч кілометрів від Африки до Полярного кола. Стартувала акція у Західній Африці, середина дистанції припала на Європу, а фінішна пряма чекатиме в норвезькому Тронхеймі за Полярним колом.

Мова не про масштабну акцію протесту з прирученими звірами. Відтворені в повний зріст, тварини, схожі на справжніх, виготовлені з картону та сталевого дроту – лише для того, аби нагадати, що людство ще може вплинути на кліматичні зміни. Інакше мігруючі тварини, вже цілком реальні, прийдуть у ваше місто.

Лагос, Нігерія. Фото: Kashope Faje

Ріка Макоко, Нігерія. Фото: Kashope Faje

The Herds (англ. ватага, стадо) – мистецький проєкт, що об’єднує сотні людей і десятки міст на різних континентах. За словами його творців, ідея полягала в тому, аби відтворити можливу траєкторію міграції тварин у разі посилення глобального потепління. Аби привернути увагу до кліматичних змін, творці The Herds звернулися до дизайнерської компанії Ukwanda Puppet and Design Company з Кейптауна, столиці Південно-Африканської Республіки, де й розробили всі моделі тварин. Рік тому, у липні 2024-го, їх протестували в Лондоні студенти художніх коледжів під час літнього семестру.

За плануванням і реалізацією стоїть The Walk Productions – британська некомерційна компанія, якою керують продюсер Девід Лан, артдиректор Амір Нізар Зуабі та виконавча продюсерка Сара Лоадер. The Walk Productions отримала назву на честь свого найвідомішого проєкту "Прогулянка" – євротуру триметрової ляльки, що уособлює вигадану сирійську дівчинку Амаль. У 2021 році лялька подолала 8 тисяч кілометрів, відвідавши 17 країн та понад 165 міст і селищ, відтворюючи шлях дітей-біженців з Близького Сходу.

На відміну від прогулянки, The Herds є не стільки реакцією на щось, що вже трапилося, скільки попередженням щодо того, чого ще не відбулося.

Сан-Фернандо, Іспанія. Фото: Ayuntamiento de San Fernando

Париж, Франція. Фото: David Levene

Дакар, Сенегал. Фото: Jean-Baptise Joire

Венеція, Італія. Фото: Andrea Avezzù

"Фауна, — каже БЖ один з авторів проєкту Девід Лан, — це організована і налагоджена система попередження. Птахи збираються у зграї перед виверженнями вулканів, стада тварин залишають місцевість перед землетрусами. Ми живемо у світі з постійними попередженнями, але світом вони поки не зчитуються. Ідея маршу проста: тварини вриваються у міста та порушують звичайне, розмірене життя людей, тому що їхнє життя теж було порушене. З кожною країною розмір ватаги більшає: до стада додаються нові тварини місцевих видів. У Нігерії — мавпи-верветки, у Норвегії — олені".

Копенгаген, Данія. Фото: Ard Jongsma

Арль, Франція. Фото: Noor Zuabi

У кожному з міст, якими подорожує ватага, організатори проєкту співпрацюють з локальними продюсерами, які, своєю чергою, з’єднують їх з місцевими художниками, виконавцями й артистами. Ті влаштовують концертні виступи та театралізовані вистави. Зокрема, у Мадриді відбувся хореографічний виступ про повені в Іспанії. А в Лондоні ватага об’єдналася з учасниками мюзиклу "Матильда" за казкою Роальда Даля і виконала пісню When I Grow Up та прийшла на аудієнцію до короля Карла III.

"Кліматологи, — продовжує Лан, — давно б’ють у дзвони, переконують, що можуть надати обширні та переконливі дані про загрози, які очікують нашу планету. Але ви розумієте, як важко змусити громадськість дослухатися. Тоді виникла ідея, навіть прохання до митців — допомогти розповісти історію так, аби нею могла зацікавитися широка публіка. Ми сподіваємося, що ватага прекрасних тварин спонукатиме найширшу аудиторію співставити реальність того, що вже відбувається, і як це незабаром вплине на їхнє життя".

Лондон, Англія. Фото: Hugo Glendinning

Париж, Франція. Фото: David Levene

Лондон, Англія. Фото: Hugo Glendinning

Король Британії Чарльз ІІІ з THE HERDS в Ланкастер Хаусі. Фото: Jaber Ahmed

Рочдейл, Англія. Фото: Chris Payne

Команду The Herds можна назвати диваками, що все ще вірять у силу мистецтва. Вважати, що світ ще здатні змінити театральні перформанси, можуть або по-хорошому божевільні, або представники вимираючого виду романтиків.

"Протягом усієї історії людства сторітелінг був каталізатором змін, — підкреслює Лан. — Ми використовуємо силу розповіді для створення взаємодії в масштабах, яких раніше не було. Ми хочемо створити віру в те, що якщо нам вдасться це зробити, то немає такого виклику, з яким ми, люди, не зможемо зіткнутися. Ми хочемо продемонструвати можливість об’єднання великої кількості людей, долаючи кордони, щоб підійти до вирішення спільних проблем інноваційними засобами".

Фото надано компанією Bolton & Quinn