Національний художній музей України повністю відтворили у VR
Національний художній музей України (NAMU) повністю перейшов у віртуальну реальність, створивши 3D-копію всіх своїх залів. Це перший подібний проєкт в Україні, повідомляє платформа "Ємузей онлайн".
На платформі вже представлені дві повноцінні віртуальні виставки NAMU, які можна переглянути платно:
- "Український портрет XVII-XX ст." (250 грн)
- "Шедеври NAMU" (200 грн)
Загалом доступні 9 віртуальних виставок і турів. Серед безкоштовних — "Перший пам'ятник Тарасу Шевченку", "Дім, де народилась українська дипломатія", "Війна впритул" та "Запоріжсталь. Шлях сталі". Платні виставки включають "Примаченко. Невідоме" та "Чорнобиль".
Віртуальні тури можна переглядати з будь-якої точки світу за допомогою комп'ютера, смартфона або VR-окулярів, без необхідності встановлювати додаткове програмне забезпечення.
Опубліковано: 06 серпня 2025
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