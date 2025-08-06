Національний художній музей України повністю відтворили у VR

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Артем Черничко
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Національний художній музей України (NAMU) повністю перейшов у віртуальну реальність, створивши 3D-копію всіх своїх залів. Це перший подібний проєкт в Україні, повідомляє платформа "Ємузей онлайн".

На платформі вже представлені дві повноцінні віртуальні виставки NAMU, які можна переглянути платно:

  • "Український портрет XVII-XX ст." (250 грн)
  • "Шедеври NAMU" (200 грн)

Загалом доступні 9 віртуальних виставок і турів. Серед безкоштовних — "Перший пам'ятник Тарасу Шевченку", "Дім, де народилась українська дипломатія", "Війна впритул" та "Запоріжсталь. Шлях сталі". Платні виставки включають "Примаченко. Невідоме" та "Чорнобиль".

Віртуальні тури можна переглядати з будь-якої точки світу за допомогою комп'ютера, смартфона або VR-окулярів, без необхідності встановлювати додаткове програмне забезпечення.

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Опубліковано: 06 серпня 2025
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