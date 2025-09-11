"Малевич", "Антарктида" та "Медовий місяць": 15 фільмів вересня

Кривавий марафон імені Стівена Кінга, горор про місце афроамериканців у великому спорті, "Абатство Даунтон" на великому екрані та ще дюжина стрічок цього місяця.

"Антарктида"



Дата виходу: 4 вересня, у кінотеатрах

Режисер: Антон Птушкін

Кажуть, щоб зняти пристойний фільм, необхідна команда. Антон Птушкін доводить, що достатньо однієї людини. Його нова документальна стрічка була знята ним власноруч усього за три дні, що він провів на українській станції “Академік Вернадський”. 13 людей, повна ізоляція й українська місія — представляти країну на краю світу.

"Сплітсвіль. Розлучення по-дорослому"



Дата виходу: 4 вересня, у кінотеатрах

Режисер: Майкл Анджело Ковіно

Ешлі зраджує Кері. Здається, шлюбу кінець. Але Кері не хоче розлучатися і шукає шляхи, як зберегти стосунки. Він вважає, що досягти нового балансу можна, якщо теж зрадити дружині, а потім підтримувати тонку рівновагу завдяки відкритим стосункам.



Бадьора, по-доброму вульгарна комедія про заплутані любовні чотирикутники, яку вже запримітили на Каннському кінофестивалі та назвали “найсмішнішим фільмом року”.

"Закляття 4: Останній обряд"



Дата виходу: 4 вересня, у кінотеатрах

Режисер: Майкл Чавес

"Закляття" не поспішає на пенсію — це вже дев’ята стрічка франшизи та щось на кшталт белетризованої біографії родини Смерл. Це реальне подружжя складалося з чоловіка-демонолога-самоука та дружини-медіума, які подорожували Штатами 70-х років у пошуках паранормальщини й американської хтоні.

Їхні кінопрототипи, Ед і Лоррейн Воррени, досліджують будинок у Пенсільванії, де завівся демон. Анонс обіцяє, що це остання справа в кар’єрі Ворренів (хоча продюсери франшиз завжди так кажуть).

"З вершин до низин"



Дата виходу: 5 вересня, онлайн

Режисер: Спайк Лі

Спайк Лі не боїться братися за вторинні сюжети: він екранізує роман Еда Макбейна “Викуп Кінга”, який свого часу вже адаптував Акіра Куросава. Але якщо в Макбейна та Куросави це був поліцейський процедурал, то Лі робить музично-кримінальну афродраму про музичного магната. Сюжет усіх трьох робіт, щоправда, однаковий: замість сина героя злочинці випадково беруть у заручники його похресника — і хоч його він любить значно менше, врятувати хлопця таки треба. Чекаємо на revenge movie під хіп-хоп-саундтрек.

"Абатство Даунтон: Величний фінал"



Дата виходу: 10 вересня, у кінотеатрах

Режисер: Саймон Кертіс



З обережним оптимізмом можна припустити, що фільм за мотивами "Абатства Даунтон" вийде не гіршим за серіал. Принаймні на це натякає амбітний підзаголовок — "Величний фінал".

Початок 1930-х років, родина Кроулі стикається з фінансовими труднощами та суспільним осудом через безпрецедентний шлюборозлучний процес. Усе це відбувається в консервативній поствікторіанській Англії, де герої опинилися наприкінці знайомої їм епохи. На зміну старим правилам приходять нові, і не факт, що вони до них готові.

"Довга хода"



Дата виходу: 11 вересня, у кінотеатрах

Режисер: Френсіс Лоуренс

Вигадані Стівеном Кінгом антиутопічні Сполучені Штати. Тоталітарний режим розважає народ кривавими змаганнями: щороку група підлітків бере участь у марші на витривалість — сто хлопців вирушають у нескінченний похід, не маючи права на відпочинок, сон чи сповільнення. Порушення правил карається смертю, допоки в кривавому ультрамарафоні не залишиться лише один бігун.

"Малевич"



Дата виходу: 11 вересня, у кінотеатрах

Режисерка: Дар'я Онищенко

Для суперників його мистецтво було викликом, для радянської влади — таємним кодом, а для українського народу — трагічним передбаченням майбутнього. Структура стрічки складається з чотирьох частин-квадратів, кожна з яких висвітлює різні періоди життя художника.

"Медовий місяць"



Дата виходу: 11 вересня, у кінотеатрах

Режисерка: Жанна Озірна

Камерна психодрама про двох людей, замкнених у маленькій квартирі під час повномасштабної війни. Тарас і Оля готуються провести першу ніч у новій оселі, але лютневий світанок виявляється неспокійним. Герої зачиняються у помешканні, поки Київщина опиняється в лещатах російських військ. Це дебютна повнометражна робота Жанни Озірної, яка здобула Гран-прі минулорічного кінофестивалю “Молодість”.

"Легенда"



Дата виходу: 18 вересня, у кінотеатрах

Режисер: Джастін Тіппінг

Після черепно-мозкової травми молодий квотербек Кемерон Кейт повертається у великий спорт під наглядом легендарного тренера Айзеї Вайта. Спочатку тренування у віддаленому комплексі нагадують садистичний атракціон, а потім — соціальний експеримент.

Режисер і сценарист фільму Джастін Тіппінг вкотре доводить до напруги ідею про те, що професійні спортсмени — не зовсім ментально здорові створіння, які живуть цифрами: рейтингами, рекордами, показниками. І рано чи пізно ця одержимість призводить до страшних наслідків.

"Велика смілива красива подорож"



Дата виходу: 18 вересня, у кінотеатрах

Режисер: Когонада

Корейський режисер під ніком Kogonada продовжує підкорювати Голлівуд. Після інді-дебюту, тихої оди любові в маленькому американському містечку Коламбус, він зняв сай-фай з Коліном Фарреллом про те, що в андроїдів є серце.

Його нова стрічка — теж із Фарреллом — це омаж трагікомедіям Біллі Вайлдера та Ернста Любича 1930-40-х років, але з магічним реалізмом. Сюжет такий: Девід і Сара вирушають у подорож, яка складається з дверей, де кожна веде героїв до найважливіших моментів їхнього життя.

"Пробач, дівчинко"



Дата виходу: 18 вересня, у кінотеатрах

Режисерка: Єва Віктор

Дебютна стрічка Єви Віктор уже стала однією з головних сенсацій цьогорічного “Санденсу” та потрапила у програму “Двотижневик режисерів” Каннського фестивалю.

Аґнес, професорка літератури в Новій Англії, намагається подолати травму, яка колись її зламала: приємна розмова з колегою-професором про роман Вірджинії Вулф закінчилася зґвалтуванням. "Пробач, дівчинко" — це фільм-панічна-атака, повільний і в'язкий напад, викликаний тим, що щодня щось повертає тебе до травми.

"Свайп"



Дата виходу: 19 вересня, онлайн

Режисерка: Рейчел Лі Голденберг



Через конфлікти всередині компанії та скандал з дікпіками в Tinder засновниця Вітні Вулф Герд залишає стартап і засновує Bumble — більш феміністично орієнтовану платформу для знайомств. "Свайп" — не дуже критичний до свого предмета байопік про людину, яка повністю змінила етикет знайомств. Фільм показує, як сучасна молодь почала ставитися до підбору партнера, немов до походу в супермаркет.

"Одна битва за іншою"



Дата виходу: 25 вересня, у кінотеатрах

Режисер: Пол Томас Андерсон

Чорна комедія Пола Томаса Андерсона — як і його ж кислотний детектив “Вроджена вада” — натхнена романом класика постмодернізму Томаса Пінчона. Колишній революціонер і хіпі Боб Фергюсон вже багато років веде розбавлене випивкою та наркотиками життя. Все змінюється, коли давній ворог викрадає доньку його друга. Боб збирає стару команду. Попри те, що опис радше підходить для екшн-фільму, пам'ятаємо, хто є режисером. Тож чекаємо на тонке інтелектуальне кіно.

"Скарб"



Дата виходу: 25 вересня, у кінотеатрах

Режисерка: Джулія фон Гайнц

Журналістка з Нью-Йорка Рут разом із батьком Едеком приїжджають до Польщі — землі, де пів століття тому він пережив Голокост. Попри очевидний надрив теми, "Скарб" схожий на нещодавний фільм "Справжній біль" — це роуд-муві про пошуки пам’яті, яке не боїться жартувати навіть на тлі величезної прірви під назвою “Аушвіц”.

“Глуха”



Дата виходу: 25 вересня, у кінотеатрах

Режисерка: Ева Лібертад

Гектор — чує, Анґела — ні. Попри її глухоту, вони побудували щасливу родину, але все стає набагато складніше з народженням дитини. Немовля не успадкувало глухоту матері й не знає, як комунікувати з нею. Через це Анґела почувається третьою зайвою в родині.