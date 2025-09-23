200 подій за три дні: ультракороткий гайд «Книжковою країною» 2025

З 25 по 28 вересня на ВДНГ у Києві проходитиме найбільший книжковий фестиваль: понад 200 івентів, більше ста видавців і обмаль часу, щоб встигнути все. Іноді less is more — БЖ ознайомився з програмою й обрав 10 найцікавіших подій фестивалю.

Літературні курси для військових

Локація: Павільйон №4, зала 1

День: четвер, 25 вересня

Час: 14:00 – 14:45

Письменництво ― не тільки інструмент донесення історій, а й підвид терапії, вважають організатори дискусії. Лектори розкажуть, як формат мемуарів допомагає ветерану відрефлексувати пережитий досвід, чому «фронтова література» має велику історичну та соціальну цінність та як підійти до найскладнішої для письменника теми ― війни.

«Жіночий голос у літературному каноні»

Локація: Павільйон №7

День: п’ятниця, 26 вересня

Час: 12:00 – 12:45

Поява феміністичного підходу в літературознавстві виконала своєрідну «археологічну» роботу — дістала з архівів давно забуті імена письменниць, які через патріархат не здобули визнання й не стали частиною великої літератури. Ця дискусія — така ж «рятувальна операція» з повернення імен українських письменниць, які є напівзабутими, а часто й зовсім невідомими сучасному читачеві.

«Скептицизм до українських авторів: як це змінити?»

Локація: Шатро подій

День: п’ятниця, 26 вересня

Час: 13:00 – 14:15

У літературознавстві існує дещо підсвічене маркетингом поняття — Великий Американський Роман (обов’язково з великих літер). Чи існує Великий Український Роман? Чи варто читачеві ризикувати і пробувати відкривати імена невідомих авторів, якщо завжди є перекладна література премійованих іноземців? Учасники дискусії розкажуть, як вони бачать проблеми книжкового ринку та письменницького цеху, та обговорять, як подолати скептицизм щодо української літератури.

Презентація книги «Жінки свободи»

Локація: Павільйон №7

День: п’ятниця, 26 вересня

Час: 13:00 – 13:45

Військовослужбовиця 3-ї окремої штурмової бригади Марина Мірзаєва у своїй книзі «Жінки свободи» віднаходить віддзеркалення та риму між досвідом жінок, яких розділяє майже століття, — себе та членкинь ОУН і УПА. На манер подвійної експозиції, у накладанні власних фронтових нотатків на біографії бійчинь національного визвольного руху, Мірзаєва бачить свого роду тяглість і механізм наступності — деякі жінки мусять зі століття у століття воювати за власну ідентичність.

«Як видавничій індустрії стати сильнішою?»

Локація: Павільйон №6

День: п’ятниця, 26 вересня

Час: 14:30 – 15:45

В епоху соцмереж, нових медіа та кризи уваги у видавництв не найкращі часи. За результатами опитування Інституту книги, на рік українці читають від однієї до чотирьох книг. Як перетворити конкурентів за увагу читачів ― соцмережі ― на користь видавництв, як стежити за трендами (та, що важливіше, створювати власні) та що робити, аби «виростити» великого автора з початківця?

«Формування нового літературного канону»

Локація: Павільйон №4

День: п’ятниця, 26 вересня

Час: 15:00 – 15:45

Американський літературознавець Гарольд Блум вважав, що культура функціонує за правилами ієрархії — сукупністю домовленостей про те, що вважати величними творами, а що ні. Блум називав цю сукупність «каноном» і розмірковував про те, чому «Одіссею» та Шекспіра читатимуть століттями, а авторів бестселерів — далеко не завжди.

Учасники дискусії продовжать задану Блумом лінію з поправкою на сучасність: що робить канонічним текст XXI століття з появою нових медіа?

Читання «Маленького принца» як спосіб навчити дитину приймати хаос

Локація: Павільйон №2, зала 3 (родинні читання)

День: п’ятниця, 26 вересня

Час: 15:00 – 15:45

Організатори читання знайшли несподівану оптику для знайомої всім казки. «Маленький принц», поміж іншого, — це історія про балансування на межі хаосу та віднайдення внутрішньої рівноваги в епоху тектонічних зрушень. Саме те, що потрібно дітям під час війни.

Читатиме Олексій Суханов, український телеведучий і журналіст, відомий за програмою «Говорить Україна».

«Коли щось пішло не так. Факап-найт з видавництвами»

Локація: Павільйон №7

День: п’ятниця, 26 вересня

Час: 16:00 – 16:45

Невдячний жанр «назвіть свій найбільший факап» до вподоби далеко не всім ― особливо, коли виступаєш перед аудиторією. Попри це, засновники видавництв розкажуть, як виглядає факап усередині індустрії: зрив дедлайну, проблеми перекладу та закупівлі авторських прав і багато хаосу.

Премія книжкових блогерів

Локація: Павільйон №6, зала 2 (концертна)

День: неділя, 28 вересня

Час: 13:00 – 13:45

На відміну від весняної «Книжкової країни», де обирають кращі українські видання, на осінній визначатимуть книжку-переможницю серед перекладних творів.

Цьогоріч у списку претендентів на нагороду опинилися книги «Зайчик» Мони Авад, «Дім на краю світу» Майкла Каннінґема, «Одного разу розбите серце» Стефані Ґарбер, «Щасливе місце» Емілі Генрі та «Наречена» Алі Гейзелвуд.

У журі премії будуть такі популярні блогери бук-току, як Надія Панченко (Svitlo Bibliotek), Тетяна Гончаренко («Непозбувний книгочитун»), Олександр Рафалович («Перехресні стежки»), Валентина Комар (In Book We Trust), Дмитро Катеруша («Діма Персик і книги») та інші.

«Нобель, Пулітцер і Букер»

Локація: Павільйон №7

День: неділя, 28 вересня

Час: 17:30 – 18:15

Нобелівська премія, Пулітцер і Букер слугують орієнтирами світової літератури, які формують читацький смак та видавничі тренди. Проте жодна з цих премій не уникнула критики. Букер звинувачують у woke-culture-адженді, нібито премію присуджують письменникам із колишніх колоній Великої Британії, а перемагають сюжети, де більше насилля й темношкірих персонажів. Тим часом Нобелівську премію критикують за політичну упередженість.

Літературознавиці Ірина Побідаш, Юлія Типусяк і Катерина Ільчук візьмуть три романи, відзначені цими преміями, — «Уроки грецької», «Довіра» та «Сім місяців Маалі Альмейди» — та обговорять, чому були відзначені саме вони і що це говорить про стан сучасного світу.