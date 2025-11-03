Музей війни вперше покаже рідкісні шрифти зі своїх фондів онлайн

Артем Черничко
Музей війни став учасником всеукраїнського культурно-освітнього марафону «Літеропад», мета якого – дослідження та популяризація української кирилиці. Вперше в межах цього проєкту державна культурна установа представить зразки української кирилиці зі своїх музейних фондів.

Протягом листопада на сторінці музею в інстаграмі будуть публікуватися зображення літер української абетки, взяті з обкладинок книжок, журналів і документів минулого століття.

Музей також функціонуватиме як освітній майданчик, де проводитимуться зустрічі та лекції з українськими дизайнерами, шрифторобами й дослідниками типографіки. Планується обговорення еволюції української кирилиці, її ролі у формуванні національної ідентичності, типографічних тенденцій ХХ століття та сучасного відродження шрифтової культури.

«Літеропад» — всеукраїнський культурно-освітній марафон, що об'єднує дизайнерів, митців і дослідників для популяризації української писемності та шрифтової спадщини.

Опубліковано: 03 листопада 2025
