Дизайнери створили безкоштовні шрифти, присвячені станціям київського метро

Українські графічні дизайнери створили безкоштовний набір шрифтів Kyiv Metro Fonts, присвячених станціям київського метро.

Про це йдеться на сайті Kyiv Type Foundry.

Шрифти розробили, аби зберегти типографічну пам’ять міста.

“У 2022 році київський метрополітен став бомбосховищем для тисяч його мешканців. Цей сумний факт є ще однією важливою віхою в його багатій історії. Він побудований шість десятиліть тому і перевозить 1,32 млн пасажирів на добу (2016). Метро — одне із найкрасивіших рукотворних витворів України”, — йдеться на сайті Kyiv Type Foundry.

Шрифти розробили студенти літнього воркшопу 2023 року “Шрифти Київського метро” від Kyiv Type Foundry. а Допрацювали Вадим Аксєєв, Євген Анфалов, Назарій Кондратюк, Даша Ленгрен та Матвій Маслюков.

Набір складається з 6 шрифтів:

ROMAN

Літери цього шрифту застосовували на перших станціях червоної лінії, починаючи з 1960 року.

BLUELINE

Цей шрифт із широкими літерами, популярними в 70-х, став візитівкою синьої гілки київського метро. Наразі його можна побачити на станціях Олімпійській, Тараса Шевченка, Героїв Дніпра та Мінській.

CONTRACT

Цей шрифт застосували в 1971 році, коли відкрили станції Берестейська (тоді Жовтнева), Нивки й Святошин. Також його можна було побачити на площі Калініна (нині Майдан Незалежності), а зараз на Поштовій і Контрактовій площах.

SPORT

У книжці Ясабуро Куваями «International Logotypes» 1990 року є ті ж букви, що й на станції метро Палац Спорту. Завдяки Флоріану Хардвігу творці шрифту дізналися, що він називається New York 30 і був створений голландським дизайнером Лео Меуфельсом для Mecanorma (французький аналог Letraset) у 1984 році.

BOTANICAL

Шрифт на Золотих Воротах розробили московські архітектори метрополітену для початкового проєкту цієї станції. У 1989 році їх з Метропроекту вигнали, але відлиті літери залишилися. Їх трохи змінили й використовували на Осокорках і Печерській.

XARKIV

Шрифт XARKIV розробили з плитки. За легендою, архітектор станцїї Харківська Валерій Гнєвишев навмисно виконав цей напис з плитки, щоб запобігти подальшим перейменуванням.

Українці можуть безкоштовно завантажити набір шрифтів Kyiv Metro Fonts за посиланням. Людей з інших країн творці шрифту просять зробити пожертву на PayPal.

Раніше ми писали, що Мінкульт запустить банк українських шрифтів і відмовиться від російських.

Фото: Kyiv Type Foundry