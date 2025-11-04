Названо 7 найкрасивіших пасажирських станцій світу

Міжнародна архітектурна премія Prix Versailles у співпраці з ЮНЕСКО оголосила сім найкрасивіших пасажирських станцій у світі за 2025 рік. Журі відзначило об'єкти, що поєднують архітектурну досконалість, інновації та гармонійну інтеграцію з міським середовищем.

Серед переможців — залізничні хаби та станції метро в Європі, Австралії, Китаї та Саудівській Аравії:

Європа: залізничний вокзал у бельгійському Монсі (архітектор Сантьяго Калатрава) — це біла сталева галерея, схожа на собор, що з'єднує історичну та сучасну частини міста.

Франція отримала нагороди за дві паризькі станції метро. Перша — Saint-Denis-Pleyel (архітектори Kengo Kuma & Associates), що являє собою світлий атріум із дерев'яними поверхнями, створений як соціальний конектор.

Друга станція — Villejuif-Gustave Roussy (архітектор Домінік Перро), відома своїм циліндричним атріумом із металевими відблисками, куди денне світло проникає через величезну скляну стелю на глибину 50 метрів.

Австралія: сіднейська станція метро Gadigal вражає футуристичними стробоскопами й яскравою мозаїкою, що вшановує корінний народ.

Китай: станція Baiyun Station (Гуанчжоу) перетворена на тривимірний урбаністичний парк із круговими зеленими доріжками, що з'єднує комерційні та офісні простори.

Саудівська Аравія: Ер-Ріяд здобув дві нагороди. Станція KAFD, спроєктована Zaha Hadid Architects, відтворює у своїх хвилеподібних формах пустельні дюни. А Qasr Al Hokm Station від Snøhetta вирізняється перевернутим конічним навісом-перископом та інтер'єром, оздобленим місцевим матеріалом адобе.

Три з названих станцій наступного місяця отримають додаткову відзнаку — всесвітній титул Prix Versailles за найкращий інтер'єр або екстер'єр.