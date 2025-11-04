Названо 7 найкрасивіших пасажирських станцій світу

1086
Артем Черничко
share share

Міжнародна архітектурна премія Prix Versailles у співпраці з ЮНЕСКО оголосила сім найкрасивіших пасажирських станцій у світі за 2025 рік. Журі відзначило об'єкти, що поєднують архітектурну досконалість, інновації та гармонійну інтеграцію з міським середовищем.

Серед переможців — залізничні хаби та станції метро в Європі, Австралії, Китаї та Саудівській Аравії:

  • Європа: залізничний вокзал у бельгійському Монсі (архітектор Сантьяго Калатрава) — це біла сталева галерея, схожа на собор, що з'єднує історичну та сучасну частини міста.

Франція отримала нагороди за дві паризькі станції метро. Перша — Saint-Denis-Pleyel (архітектори Kengo Kuma & Associates), що являє собою світлий атріум із дерев'яними поверхнями, створений як соціальний конектор.

Друга станція — Villejuif-Gustave Roussy (архітектор Домінік Перро), відома своїм циліндричним атріумом із металевими відблисками, куди денне світло проникає через величезну скляну стелю на глибину 50 метрів.

  • Австралія: сіднейська станція метро Gadigal вражає футуристичними стробоскопами й яскравою мозаїкою, що вшановує корінний народ.

  • Китай: станція Baiyun Station (Гуанчжоу) перетворена на тривимірний урбаністичний парк із круговими зеленими доріжками, що з'єднує комерційні та офісні простори.

  • Саудівська Аравія: Ер-Ріяд здобув дві нагороди. Станція KAFD, спроєктована Zaha Hadid Architects, відтворює у своїх хвилеподібних формах пустельні дюни. А Qasr Al Hokm Station від Snøhetta вирізняється перевернутим конічним навісом-перископом та інтер'єром, оздобленим місцевим матеріалом адобе.

Три з названих станцій наступного місяця отримають додаткову відзнаку — всесвітній титул Prix Versailles за найкращий інтер'єр або екстер'єр.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 листопада 2025
share share
В Австралії збудують критий сніговий парк із тунелем, що обертається В Австралії збудують критий сніговий парк із тунелем, що обертається Фани KISS просять NASA посмертно присвоїти Ейсу Фрейлі звання почесного астронавта Фани KISS просять NASA посмертно присвоїти Ейсу Фрейлі звання почесного астронавта Марина Йі: архіваріус високої моди Марина Йі: архіваріус високої моди Джонатан Бейлі — найсексуальніший чоловік року за версією People Джонатан Бейлі — найсексуальніший чоловік року за версією People
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.