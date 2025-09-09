У Неаполі відкриють станцію метро із входами, які спроєктував Аніш Капур

125
Ірина Маймур
share share

11 вересня в Неаполі відкриють станцію метро Monte Sant'Angelo із входами, які спроєктував британський скульптор Аніш Капур разом із лондонською студією AL_A архітекторки Аманди Левете.

Про це пише Dezeen.

Перший вхід виконаний із кортен-сталі й схожий на велику гальку, що “виростає” із землі. У його центрі — перевернута воронка, яка веде пасажирів під землю. Другий — алюмінієва форма, схожа на вирву в ґрунті, яка органічно вписується у низьку забудову навколо.

Капура запросили до проєкту ще у 2003 році. Будівництво почалося у 2009-му, а входи поєднали з мережею занедбаних тунелів. Усередині станції залишили відкритими грубі бетонні стіни, щоб зберегти “сиру” естетику.

За словами Капура, форми входів відсилають до геології Неаполя.

“У місті Везувія та дантівського входу до Пекла я вважав за необхідне осмислити, що значить іти під землю”, — пояснює він.

Фото: Amedeo Benestante

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 вересня 2025
share share
Голосіївська вежа в Києві буде збережена — рішення суду Голосіївська вежа в Києві буде збережена — рішення суду Goodbye, літо: читерські рецепти, які найкраще смакують восени Goodbye, літо: читерські рецепти, які найкраще смакують восени Кличко відхилив петицію про доступ до туалетів у метро Кличко відхилив петицію про доступ до туалетів у метро IKEA та дизайнер Густаф Вестман випустили святкову колекцію посуду й декору IKEA та дизайнер Густаф Вестман випустили святкову колекцію посуду й декору
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.