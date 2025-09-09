У Неаполі відкриють станцію метро із входами, які спроєктував Аніш Капур

11 вересня в Неаполі відкриють станцію метро Monte Sant'Angelo із входами, які спроєктував британський скульптор Аніш Капур разом із лондонською студією AL_A архітекторки Аманди Левете.

Про це пише Dezeen.

Перший вхід виконаний із кортен-сталі й схожий на велику гальку, що “виростає” із землі. У його центрі — перевернута воронка, яка веде пасажирів під землю. Другий — алюмінієва форма, схожа на вирву в ґрунті, яка органічно вписується у низьку забудову навколо.

Капура запросили до проєкту ще у 2003 році. Будівництво почалося у 2009-му, а входи поєднали з мережею занедбаних тунелів. Усередині станції залишили відкритими грубі бетонні стіни, щоб зберегти “сиру” естетику.

За словами Капура, форми входів відсилають до геології Неаполя.

“У місті Везувія та дантівського входу до Пекла я вважав за необхідне осмислити, що значить іти під землю”, — пояснює він.

Фото: Amedeo Benestante