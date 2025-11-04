Louis Vuitton представив чоловічу колекцію, натхненну англійською провінцією

Модний дім Louis Vuitton презентував чоловічу колекцію Pre-Spring 2026, натхненну пейзажами англійської провінції. Лінійку створив креативний директор бренду Фаррелл Вільямс, пише Hypebeast.

Обличчями кампанії стали футболіст Джуд Беллінгем та актор Каллум Тернер. Вони демонструють вбрання, що поєднує елементи традиційного польового одягу з класичним британським чоловічим костюмом.

В основі колекції — традиційні британські мотиви, клітинка та шерстяні тканини. Джуд Беллінгем позує в денімовому робочому костюмі, який виглядає поношеним. Каллум Тернер подорожує з собакою, одягнений у вовняний костюм, прикрашений монограмою LV та візерунком «Принц Уельський».

Родзинкою став образ із ефектом оптичної ілюзії: шовкова сорочка, шорти та картата вітровка виглядають так, ніби покриті реальними дощовими краплями. Доповнює колекцію нове взуття на масивній підошві (лофери, черевики та кросівки), що ідеально підходить для осінньо-зимових погодних умов.

Колекція Louis Vuitton Pre-Spring 2026 доступна на сайті бренду.