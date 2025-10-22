Восьминіг і стрази: Louis Vuitton показав нову колекцію сумок від Такаші Муракамі

Французький модний дім Louis Vuitton та японський художник Такаші Муракамі презентували нову спільну колекцію Artycapucines на виставці Art Basel Paris у Великому палаці. Лінійка складається з 11 предметів.

Інсталяція у Великому палаці. Фото: Rodrigo Carmuega / Louis Vuitton

Для демонстрації колекції Муракамі створив масштабну інсталяцію. Її центральним елементом став новий артоб’єкт — гігантський восьминіг, чий образ навіяний китайськими ліхтарями. Надувна скульптура відсилає до його відомої роботи «Восьминіг їсть власну ногу» (2017).

Експозицію доповнюють три сферичні скульптури, натхнені оптичними ілюзіями М. К. Ешера, які слугують динамічним фоном для сумок.

Колекція Artycapucines є мистецьким переосмисленням класичної сумки Capucines. Серед нових моделей варто відзначити Capucines BB Golden Garden, яка базується на серії робіт митця з хризантемами, та Panda Clutch, що сяє завдяки інкрустації 6250 стразами. Інші моделі, зокрема Capucines Mini Tentacle та Capucines MM Eye, прямо повторюють мотиви восьминога з інсталяції.

Виставка Artycapucines VII: Louis Vuitton x Takashi Murakami триватиме у Великому палаці до 26 жовтня.

Співпраця між Louis Vuitton і Такаші Муракамі почалася ще у 2003 році, коли тодішній креативний директор бренду Марк Джейкобс вперше запросив художника для створення колекції Monogram Multicolore.