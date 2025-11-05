Radiohead дали перший концерт за 7 років — євротур розпочався в Мадриді

Британський рок-гурт Radiohead відновив концертну діяльність, виступивши у Мадриді зі своїм першим шоу з 2018 року. Сетліст, що охопив майже всі дев'ять студійних альбомів, був нетиповим для першого концерту, пише The Guardian.

Шоу розпочалося з композиції Let Down з альбому OK Computer (1997). Протягом вечора квінтет виконав 25 пісень.

Хоча музиканти не цуралися відомих треків, таких як Paranoid Android, Karma Police, Fake Plastic Trees, Idioteque та No Surprises, шоу не стало збіркою найкращих хітів. Radiohead приділили значну увагу менш відомим альбомним композиціям, зокрема з платівки Hail to the Thief (2003).

Повернення гурту викликало великий ажіотаж. Квитки на європейські концерти розкупили за лічені хвилини.

«Я дуже схвильований. Навіть не віриться, що це реальність, — поділився 27-річний шанувальник Франческо Пудду, який приїхав з Італії. — Пройшло так багато часу, що навіть якщо вони зіграють одну й ту саму пісню 20 разів поспіль, я буду щасливий».

Після ще чотирьох вечорів у Мадриді тур Radiohead продовжиться в Болоньї, Лондоні, Копенгагені та Берліні, а завершиться 12 грудня.

Radiohead — один із найвпливовіших британських рок-гуртів сучасності, створений 1985 року. Колектив відомий своїм інноваційним підходом, що поєднує артрок, електроніку та філософські тексти. У 2019 гурт включили до Зали слави рок-н-ролу.