Gorillaz анонсували новий альбом The Mountain і тур з 10 концертів

Британський віртуальний гурт Gorillaz оголосив про вихід свого нового альбому The Mountain, реліз якого заплановано на 20 березня 2026 року. Музиканти також вирушать у невеликий тур на підтримку платівки, пише Variety.

The Mountain стане дев'ятим студійним альбомом гурту, створеного Деймоном Албарном і Джеймі Гьюлеттом, а також першою роботою, що вийде на їхньому власному лейблі KONG.

Альбом записували в різних куточках світу, зокрема у Лондоні, Девоні, Лос-Анджелесі, Ашгабаті, Дамаску, Нью-Йорку та Маямі. Окремі сесії проходили в Індії. Платівка вміщатиме пісні, виконані п'ятьма мовами: арабською, англійською, гінді, іспанською та йоруба.

Напередодні Gorillaz випустили перший трек з майбутнього альбому — The Happy Dictator, записаний спільно зі Sparks. На платівці також з'являться такі виконавці, як Black Thought, Yasiin Bey, Johnny Marr, Anoushka Shankar та інші.

Тур стартує в Манчестері 21 березня та завершиться великим концертом у Лондоні 20 червня.