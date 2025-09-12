Gorillaz анонсували новий альбом The Mountain і тур з 10 концертів

90
Артем Черничко
share share

Британський віртуальний гурт Gorillaz оголосив про вихід свого нового альбому The Mountain, реліз якого заплановано на 20 березня 2026 року. Музиканти також вирушать у невеликий тур на підтримку платівки, пише Variety.

The Mountain стане дев'ятим студійним альбомом гурту, створеного Деймоном Албарном і Джеймі Гьюлеттом, а також першою роботою, що вийде на їхньому власному лейблі KONG.

Альбом записували в різних куточках світу, зокрема у Лондоні, Девоні, Лос-Анджелесі, Ашгабаті, Дамаску, Нью-Йорку та Маямі. Окремі сесії проходили в Індії. Платівка вміщатиме пісні, виконані п'ятьма мовами: арабською, англійською, гінді, іспанською та йоруба.

Напередодні Gorillaz випустили перший трек з майбутнього альбому — The Happy Dictator, записаний спільно зі Sparks. На платівці також з'являться такі виконавці, як Black Thought, Yasiin Bey, Johnny Marr, Anoushka Shankar та інші.

Тур стартує в Манчестері 21 березня та завершиться великим концертом у Лондоні 20 червня.

  • 21 березня: Манчестер, Co-op Live

  • 22 березня: Бірмінгем, bp pulse LIVE

  • 24 березня: Глазго, OVO Hydro

  • 25 березня: Лідс, First Direct Arena

  • 27 березня: Кардіфф, Utilita Arena

  • 28 березня: Ноттінгем, Motorpoint Arena

  • 29 березня: Ліверпуль, M&S Bank Arena

  • 31 березня: Белфаст, SSE Arena

  • 1 квітня: Дублін, 3Arena

  • 20 червня: Лондон, Tottenham Hotspur Stadium

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 12 вересня 2025
share share
У Києві просять встановити камери на зупинках громадського транспорту — петиція У Києві просять встановити камери на зупинках громадського транспорту — петиція У Києві на ВДНГ облаштували памп-трек для катання на скейтбордах і роликах У Києві на ВДНГ облаштували памп-трек для катання на скейтбордах і роликах В Ізюмі демонтують мозаїку, що вціліла після обстрілу 2022 року В Ізюмі демонтують мозаїку, що вціліла після обстрілу 2022 року Списати в макулатуру: якою вийшла "Газета" — спіноф культового "Офісу" Списати в макулатуру: якою вийшла "Газета" — спіноф культового "Офісу"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.