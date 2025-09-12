Gorillaz анонсували новий альбом The Mountain і тур з 10 концертів
Британський віртуальний гурт Gorillaz оголосив про вихід свого нового альбому The Mountain, реліз якого заплановано на 20 березня 2026 року. Музиканти також вирушать у невеликий тур на підтримку платівки, пише Variety.
The Mountain стане дев'ятим студійним альбомом гурту, створеного Деймоном Албарном і Джеймі Гьюлеттом, а також першою роботою, що вийде на їхньому власному лейблі KONG.
Альбом записували в різних куточках світу, зокрема у Лондоні, Девоні, Лос-Анджелесі, Ашгабаті, Дамаску, Нью-Йорку та Маямі. Окремі сесії проходили в Індії. Платівка вміщатиме пісні, виконані п'ятьма мовами: арабською, англійською, гінді, іспанською та йоруба.
Напередодні Gorillaz випустили перший трек з майбутнього альбому — The Happy Dictator, записаний спільно зі Sparks. На платівці також з'являться такі виконавці, як Black Thought, Yasiin Bey, Johnny Marr, Anoushka Shankar та інші.
Тур стартує в Манчестері 21 березня та завершиться великим концертом у Лондоні 20 червня.
21 березня: Манчестер, Co-op Live
22 березня: Бірмінгем, bp pulse LIVE
24 березня: Глазго, OVO Hydro
25 березня: Лідс, First Direct Arena
27 березня: Кардіфф, Utilita Arena
28 березня: Ноттінгем, Motorpoint Arena
29 березня: Ліверпуль, M&S Bank Arena
31 березня: Белфаст, SSE Arena
1 квітня: Дублін, 3Arena
20 червня: Лондон, Tottenham Hotspur Stadium