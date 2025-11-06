Nike готує весняні кросівки зі знімними квітами сакури

Артем Черничко
У мережі з'явилися перші зображення майбутньої моделі Nike Air Force 1 Low Cherry Blossom. Новинка привертає увагу своїм дизайном зі знімним зовнішнім шаром, прикрашеним рожевими квітами сакури, пише Hypebeast.

Nike продовжує розширювати свою лінійку Air Force 1 Low оригінальними дизайнерськими рішеннями. Ця версія вирізняється знімною накладкою, на якій лазером вирізані квіти сакури. Наявність знімного шару дозволяє швидко змінювати зовнішній вигляд взуття.

Після видалення зовнішнього декоративного шару відкривається основна конструкція кросівка: замшева основа у відтінках рожевого та сірого з елементами шкіряного брендування.

Наразі компанія Nike не підтвердила точну дату релізу. Очікується, що модель Nike Air Force 1 Low Cherry Blossom надійде у продаж навесні 2026 року в застосунку Nike SNKRS та роздрібних магазинах. Орієнтовна вартість — $130.

Раніше була анонсована інша версія цієї моделі під назвою Autumn Leaves, яка має схожий дизайн і оснащена накладкою зі штучним осіннім листям.

Опубліковано: 06 листопада 2025
