Nike та LEGO створили кросівки, що виглядають ніби намальовані

Антон Онуфрієнко
Компанії Nike та LEGO анонсували розширення спільної лінійки взуття, представивши молодіжну модель Nike Dunk Low Tour Yellow. Дизайн кросівок відтворює графічну естетику мініфігурок LEGO, пише Hypebeast.

Кросівки вирізняються яскравим виглядом насиченого жовтого кольору. Верх моделі виконаний із глянцевої лакованої шкіри.

Головна особливість дизайну — товсті чорні контури, які обводять усі панелі та логотип. Такий прийом створює ефект «намальованого» об’єкта, що нагадує просту й виразну графіку іграшкового світу LEGO.

Кросівки зберігають класичну конструкцію Dunk і оснащені м'яким коміром та міцною гумовою підошвою. На язичку, який має лого двох брендів, додані невеликі вкраплення червоного й яскраво-зеленого кольорів. Це натяк на традиційну колірну палітру логотипу LEGO.

Модель LEGO x Nike Dunk Low Tour Yellow буде доступна у розмірах для школярів та дошкільнят. Реліз заплановано на 28 листопада 2025 року. Вартість пари — $120.

Опубліковано: 03 листопада 2025
