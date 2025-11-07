Dr. Martens вперше випустив водонепроникні чоботи

Бренд Dr. Martens випустив нову модель — 1460 Rain Boots, яка є першою повністю водонепроникною інтерпретацією його культового силуету. Вони підходять як для щоденних поїздок містом, так і для пригод на свіжому повітрі в умовах непередбачуваної погоди, пише Hypebeast.

«Дощові чоботи» зберігають класичну форму оригінальної моделі 1460 з вісьмома люверсами. Дизайн має традиційні елементи Dr. Martens, включаючи імітацію прострочення, гумовий язичок на п'яті та спеціальну форму колодки, що повторює посадку традиційного черевика.

Верхня частина складається з гнучкої ПВХ-оболонки та поліестерової підкладки, забезпечуючи стійкість до води й хімічних речовин, а також простоту в очищенні. Комфорт забезпечують устілки SoftWair, що гарантують амортизацію, а підошва BEN із повітряною подушкою — надійне зчеплення та підтримку.

Черевики представлені у чотирьох кольорах: жовтому, чорному, оливковому та бузковому. Нова модель уже доступна на сайті Dr. Martens за ціною $110.

Зображення: Dr. Martens