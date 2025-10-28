Maison Margiela випустив фільм про створення культових черевиків табі

Французький дім моди Maison Margiela представив короткометражний фільм A Tabi Film, який розповідає про процес створення культових черевиків табі.

Стрічку зняв італійський режисер Юрі Анкарані, а голос за кадром належить акторці Ерманні Монтанарі.

У фільмі показали шлях пари табі — від задуму до фінального складання. Це повністю ручна робота: підготовка основи триває до чотирьох годин, після чого форму вирізають із дерев’яного блоку, зшивають і збирають. У процесі беруть участь 11 майстрів, і кожну пару завершують фірмовим білим стібком.

Форма черевиків апелює до традиційного взуття японських робітників ХХ століття. На своєму першому показі Maison Martin Margiela весна-літо 1989 дизайнер покрив підошви червоною фарбою, тому кожна модель залишала за собою криваві сліди. Цей відбиток став одним із найвпізнаваніших образів у модній історії.

Maison Margiela — французький модний дім, який заснував бельгійський дизайнер Мартан Маржела разом із бізнес-партнеркою Дженні Мейренс у 1988 році. Модельєр понад 30 років сповідував філософію анонімності, спрямовуючи увагу публіки на одяг, а не на його творця.

Дім Maison Margiela відомий авангардним підходом, деконструюванням та увагою до ремісничої техніки. Його фірмові ознаки — біла етикетка з чотирма стібками, числовий код лінійок і використання білої фарби.

Фото: Maison Margiela

Опубліковано: 28 жовтня 2025
