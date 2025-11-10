Реставратори відновили 27 експонатів зруйнованого росіянами музею Сковороди

У Національному літературно-меморіальному музеї Григорія Сковороди, який був зруйнований російською ракетою навесні 2022 року, розпочався масштабний процес відродження експонатів. Уже відновлено 27 предметів, ще 24 готуються до реставрації, повідомили в музеї.

З грудня 2024 року реставраційна команда отримала необхідні матеріали та обладнання, а також підтримку для роботи експертів безпосередньо на місці — у Сковородинівці на Харківщині. Фахівці вже обстежили понад 100 музейних предметів, включно з керамікою, металом та книгами.

Серед відновлених об'єктів — кілька бюстів Григорія Сковороди, зокрема той, що був створений у 1938 році. Реставратори зазначають, що один бюст довелося збирати по шматочках, як пазл.

Проєкт реставрації здійснюють завдяки фінансовій підтримці уряду Японії та організаційній допомозі ЮНЕСКО.

Фото: Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди