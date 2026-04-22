Україна закликала Італію не пускати російських учасників Венеційської бієнале до країни

Україна закликала Італію не видавати візи російським учасникам Венеційської бієнале. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає «Європейська правда».

За його словами, це питання обговорювали під час візиту Володимира Зеленського до Італії. Україна вже запровадила санкції проти окремих російських діячів культури, пов’язаних із бієнале, і тепер очікує, що італійська сторона підтримає ці обмеження, зокрема через відмову у в’їзді.

Паралельно Фінляндія заявила про можливе обмеження своєї участі. Раніше група депутатів Європарламенту також закликала Єврокомісію переглянути фінансування бієнале, якщо Росію не виключать зі списку учасників.

Окремо Україна ввела санкції проти п’яти російських представників культури, причетних до підготовки експозиції. Їх звинувачують у виправданні російської агресії та поширенні пропаганди. Обмеження включають заборону на в’їзд, економічні санкції та припинення культурних і наукових контактів.