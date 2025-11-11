Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

HBO створить серіал за коміксом «V означає Вендетта»

Артем Черничко 11 листопада 2025
Телеканал HBO розпочав роботу над серіальною адаптацією культового графічного роману «V означає Вендета». Сценарій напише володар премії BAFTA Піт Джексон («Загублений»). Про це пише Variety.

«V означає Вендетта» — комікс, написаний Аланом Муром та проілюстрований Девідом Ллойдом, що вийшов 1982 року. Дія відбувається у Великій Британії в антиутопічному майбутньому, де країною керує неофашистська партія. Головний герой — анархіст на ім'я V, який приховує обличчя за маскою Ґая Фокса та прагне повалити тоталітарний уряд.

Ця історія найбільш відома завдяки однойменному фільму 2006 року, головні ролі в якому виконали Наталі Портман та Г'юґо Вівінґ. Стрічка, продюсерами та сценаристами якої виступили брати (нині сестри) Вачовскі, мала значний успіх і закріпила маску Ґая Фокса як символ політичного протесту.

Серіал розробляють спільно з DC Studios. Виконавчими продюсерами виступлять Джеймс Ганн і Пітер Сафран (DC Studios), а також Бен Стівенсон (Poison Pen) та Ліенн Кляйн (Wall to Wall Media). Виробництвом займатиметься Warner Bros. Television.

