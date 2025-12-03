Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Samsung представила перший смартфон, що складається втроє

Ірина Маймур 03 грудня 2025
593

Південнокорейська компанія Samsung презентувала свій перший смартфон із можливістю потрійного згинання — Galaxy Z TriFold.

Під час розкладання гаджет перетворюється на 253-міліметровий дисплей, пише Reuters.

Фото: Jung Yeon-je / AFP

Galaxy Z TriFold коштує близько 3,6 мільйона південнокорейських вон (приблизно $2440) і пропонує екран, що майже на 25 % більший за останню складану модель Samsung — Galaxy Z Fold 7.

Смартфон оснащений найбільшою батареєю серед флагманських моделей Samsung і підтримує надшвидку зарядку, яка живить телефон до 50 % за пів години. Водночас у компанії визнають, що вартість компонентів, зокрема чипів пам’яті, істотно зросла, тому фінальне ціноутворення стало «складним рішенням».

У продаж на внутрішньому ринку смартфон вийде 12 грудня, а до кінця року він буде представлений у Китаї, Сінгапурі, на Тайвані та в ОАЕ. Старт продажів у США очікують не раніше першого кварталу 2026 року.

Ринок гнучких смартфонів загалом поки залишається нішевим: за оцінками аналітичних компаній, цьогоріч на них припадає менше 2 % світових продажів смартфонів, а до 2027-го очікують менше 3 %. Водночас саме в сегменті складаних пристроїв конкуренція посилюється: у вересні минулого року Huawei представила перший у галузі смартфон із трьома згинами, а перший гнучкий гаджет від Apple прогнозують уже наступного року.

Фото: Samsung

Частка Samsung на ринку таких пристроїв у третьому кварталі 2025 року стрибнула до 64 % після нових запусків — проти лише 9 % у попередньому кварталі.

Аналітики прогнозують, що сегмент гнучких смартфонів зростатиме двозначними темпами: приблизно на 14 % цього року та близько 30 % щороку у 2026–2027 роках, зокрема завдяки очікуваному виходу пристроя від Apple.

Мітки
Новини
Читайте також
В Абу-Дабі відкрили Національний музей шейха Заїда за проєктом Foster + Partners У Брюсселі викрали фігурку Ісуса зі скандального різдвяного вертепу Британія заборонила рекламу Nike та Lacoste за оманливі екологічні заяви Рекордний старт: «Дивні дива 5» — найуспішніший англомовний серіал в історії Netflix
Бйорк — 60! Як співачці вдається залишатися дитиною 02 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 14 30 листопада 2025 Тамаго-сандо: як японці перетворили яєчний сендвіч на національний культ 28 листопада 2025 «Сират» — фільм-переможець Канн і номінант на «Оскар» 27 листопада 2025 Куди піти в Києві 29–30 листопада: афіша для тих, хто хоче дізнатися щось нове 27 листопада 2025 «Я провів чотири роки серед птахів»: щоденник бьордвотчера 26 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.