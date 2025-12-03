Samsung представила перший смартфон, що складається втроє

Південнокорейська компанія Samsung презентувала свій перший смартфон із можливістю потрійного згинання — Galaxy Z TriFold.

Під час розкладання гаджет перетворюється на 253-міліметровий дисплей, пише Reuters.

Фото: Jung Yeon-je / AFP

Galaxy Z TriFold коштує близько 3,6 мільйона південнокорейських вон (приблизно $2440) і пропонує екран, що майже на 25 % більший за останню складану модель Samsung — Galaxy Z Fold 7.

Смартфон оснащений найбільшою батареєю серед флагманських моделей Samsung і підтримує надшвидку зарядку, яка живить телефон до 50 % за пів години. Водночас у компанії визнають, що вартість компонентів, зокрема чипів пам’яті, істотно зросла, тому фінальне ціноутворення стало «складним рішенням».

У продаж на внутрішньому ринку смартфон вийде 12 грудня, а до кінця року він буде представлений у Китаї, Сінгапурі, на Тайвані та в ОАЕ. Старт продажів у США очікують не раніше першого кварталу 2026 року.

Ринок гнучких смартфонів загалом поки залишається нішевим: за оцінками аналітичних компаній, цьогоріч на них припадає менше 2 % світових продажів смартфонів, а до 2027-го очікують менше 3 %. Водночас саме в сегменті складаних пристроїв конкуренція посилюється: у вересні минулого року Huawei представила перший у галузі смартфон із трьома згинами, а перший гнучкий гаджет від Apple прогнозують уже наступного року.

Фото: Samsung

Частка Samsung на ринку таких пристроїв у третьому кварталі 2025 року стрибнула до 64 % після нових запусків — проти лише 9 % у попередньому кварталі.

Аналітики прогнозують, що сегмент гнучких смартфонів зростатиме двозначними темпами: приблизно на 14 % цього року та близько 30 % щороку у 2026–2027 роках, зокрема завдяки очікуваному виходу пристроя від Apple.