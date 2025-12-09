eCard від Brocard — ідеальний подарунок для б'юті-шопінгу

Іноді найкращий подарунок — той, який людина обирає сама. eCard — електронний подарунковий сертифікат від BROCARD — дає саме цю свободу вибору та дозволяє легко здійснити б’юті-покупку, про яку давно мріяли. З eCard ви даруєте не конкретний продукт, а можливість обрати своє: той самий відтінок, той самий догляд, той самий аромат, який хочеться саме зараз.

Сертифікат легко оформити, зручно використовувати й просто персоналізувати — це практичний подарунок у будь-якій ситуації. Особливо, коли важливо влучити в бажання.

Розбираємо переваги eCard детальніше.

Доступність 24/7. Сертифікат доступний для оформлення на сайті brocard.ua, в мобільному застосунку BROCARD або у магазинах мережі. Після покупки його можна відправити на телефон отримувача миттєво, або запланувати відправку на потрібний день і час.

Персоналізація. Під час оформлення онлайн можна створити власний дизайн — завантажити фото чи обрати один зі стильних шаблонів. Номінал також визначає покупець: від 200 до 25 000 грн.

Універсальність. Сертифікат підходить для оплати будь-яких товарів у мережі BROCARD як онлайн, так і офлайн. В асортименті — косметика, парфумерія та доглядові засоби від понад 630 світових і 86 українських брендів.

Гнучкість. eCard діє навіть зі знижками — сума сертифіката застосовується після врахування акцій. Його можна поєднувати з промокодами, іншими сертифікатами та різними способами оплати.

Термін дії. Сертифікат дійсний цілий рік з моменту оформлення.

Завдяки широкому діапазону номіналів і миттєвій доставці eCard стає зручним рішенням навіть тоді, коли потрібно підготувати подарунок в останню хвилину. Це практичний та універсальний варіант, який точно буде доречним для будь-якого випадку.