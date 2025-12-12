Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Гітару Курта Кобейна вартістю $6 мільйонів подарували лондонському коледжу

12 грудня 2025
Найдорожча гітара у світі, на якій лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв свій останній публічний концерт, була передана у дар Лондонському Королівському коледжу музики (RCM). Про це пише Artnet.

У листопаді 1993-го Кобейн використав свою електроакустичну модель Martin D-18E 1959 року — рідкісний інструмент, модифікований для шульги — під час легендарного виступу MTV Unplugged у Нью-Йорку. Цей виступ став квінтесенцією творчості Кобейна. За словами його дружини Кортні Лав, це була остання гітара, яку він тримав у руках до своєї смерті у квітні 1994 року.

Інструмент був успадкований донькою музиканта, Френсіс Бін Кобейн. У 2020 році інструмент продали на аукціоні за $6 мільйонів австралійському підприємцю Пітеру Фрідману, засновнику аудіотехнологічної компанії Røde.

Цього року гітара стала центральним експонатом виставки Kurt Cobain Unplugged у Королівському коледжі музики. Фрідман вирішив перетворити тимчасову позику на постійний подарунок. Гітара Кобейна поповнить колекцію з понад тисячі історичних інструментів коледжу.

Гітара Martin D-18E на виставці Kurt Cobain Unplugged у RCM, 2025 рік. Фото: The wub / Wikimedia Commons

Керівництво RCM планує відправити виставку Kurt Cobain Unplugged у міжнародний тур у 2026 році. Експозиція включає не лише гітару Martin (та знайдені всередині її чохла фотографії), а й оливково-зелений мохеровий кардиган, у якому Кобейн виступав, а також пам'ятні речі Nirvana.

