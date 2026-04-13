Гітарист гурту No Doubt зізнався, що має хворобу Паркінсона — це не завадить виступам колективу

Гітарист гурту No Doubt Том Дюмонт повідомив, що кілька років тому йому діагностували хворобу Паркінсона. Про це музикант розповів у відеозверненні напередодні серії концертів гурту в Лас-Вегасі, пише Variety.

За словами Дюмонта, перші симптоми з’явилися ще кілька років тому, після чого він пройшов обстеження у лікарів і отримав діагноз ранньої форми хвороби Паркінсона. Він визнав, що стан дається взнаки щодня, однак підкреслив, що продовжує грати на гітарі та виступати.

Музикант зазначив, що вирішив публічно розповісти про свій стан, аби зменшити стигматизацію захворювання та привернути увагу до проблеми. За даними профільних організацій, у світі з цією хворобою живуть понад 10 мільйонів людей.

Попри діагноз, Дюмонт підтвердив участь у найближчих концертах No Doubt. Гурт готується до виступів у концертному комплексі Sphere в Лас-Вегас, які триватимуть з 6 травня до 13 червня.

Гурт No Doubt залишався неактивним протягом тривалого часу після останнього альбому 2012 року, однак повернувся на сцену у 2024-му на фестивалі Coachella, а згодом виступив на благодійних концертах FireAid у 2025 році.