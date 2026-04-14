Oasis, Sade та Iron Maiden — серед нових членів Зали слави рок-н-ролу

Зала слави рок-н-ролу офіційно оголосила список артистів, які поповнять її лави у 2026 році. Цьогоріч до почесного клубу включили 18 нових імен, вісім із яких були обрані шляхом голосування.

До основної категорії «Виконавці» увійшли:

Oasis

Філ Коллінз

Iron Maiden

Wu-Tang Clan

Sade

Billy Idol

Joy Division/New Order

Luther Vandross

Цьогоріч на включення претендувала рекордна кількість номінантів — 17. Поза списком переможців опинилися дев'ять гучних імен, серед яких Мерая Кері, Шер, Pink, Шакіра, Ленні Кравіц та Jane’s Addiction.

Окрім обраних голосуванням, комітет включив ще десять знакових постатей у спеціальних категоріях: до списку «Вплив на розвиток музики» увійшли, зокрема, Queen Latifah, MC Lyte та Fela Kuti; нагороду за «Музичну майстерність» отримав легендарний продюсер Рік Рубін, а почесну відзнаку імені Ахмета Ертегюна присудили телеведучому Еду Саллівану.

Урочиста церемонія відбудеться 14 листопада в Лос-Анджелесі. Трансляція заходу запланована на грудень на телеканалах ABC та Disney+. Цього року організатори відмовилися від формату прямого ефіру, який практикували останні три роки.

Головна інтрига зберігається навколо участі Oasis, зазначає Variety. Після багаторічної ворожнечі брати Галлагери нарешті помирилися заради турне, проте фанати з острахом згадують 2024 рік, коли Ліам Галлагер різко розкритикував Залу слави, заявивши, що «краще піде на педикюр», ніж на церемонію.