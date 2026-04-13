Єврокомісія пригрозила зупинити фінансування Венеційської бієнале через участь Росії

Єврокомісія пригрозила призупинити фінансування Венеційської бієнале у відповідь на рішення відновити роботу російського павільйону. Йдеться про грант у €2 мільйони, який культурна інституція має отримувати до 2028 року, пише Euronews.

У листі, надісланому агентством Єврокомісії з питань освіти і культури керівництву бієнале, зазначено, що Брюссель розпочав процедуру замороження фінансування. Організаторам дали 30 днів, щоб пояснити свою позицію.

Ситуація виникла на тлі рішення допустити участь Росії у 61-й міжнародній художній виставці, яка має відкритися 9 травня. Російський павільйон був закритий із 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У Єврокомісії вважають таке рішення порушенням санкційної політики, пов’язаної з російською агресією. Проти повернення Росії вже виступили Україна та ще понад 20 країн ЄС.

Міністр культури Алессандро Джулі закликав до відставки представниці уряду в правлінні Венеційської бієнале, тоді як віцепрем’єр Маттео Сальвіні різко розкритикував позицію Брюсселя, назвавши її тиском на культурну автономію.

Також Володимир Зеленський запровадив санкції проти кількох російських діячів культури, причетних до організації павільйону. Їх звинувачують у пропаганді та виправданні агресії.