Єврокомісія пригрозила зупинити фінансування Венеційської бієнале через участь Росії

Іван Назаренко 13 квітня 2026
1159
Єврокомісія пригрозила зупинити фінансування Венеційської бієнале через участь Росії

Єврокомісія пригрозила призупинити фінансування Венеційської бієнале у відповідь на рішення відновити роботу російського павільйону. Йдеться про грант у €2 мільйони, який культурна інституція має отримувати до 2028 року, пише Euronews.

У листі, надісланому агентством Єврокомісії з питань освіти і культури керівництву бієнале, зазначено, що Брюссель розпочав процедуру замороження фінансування. Організаторам дали 30 днів, щоб пояснити свою позицію.

Ситуація виникла на тлі рішення допустити участь Росії у 61-й міжнародній художній виставці, яка має відкритися 9 травня. Російський павільйон був закритий із 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У Єврокомісії вважають таке рішення порушенням санкційної політики, пов’язаної з російською агресією. Проти повернення Росії вже виступили Україна та ще понад 20 країн ЄС.

Міністр культури Алессандро Джулі закликав до відставки представниці уряду в правлінні Венеційської бієнале, тоді як віцепрем’єр Маттео Сальвіні різко розкритикував позицію Брюсселя, назвавши її тиском на культурну автономію.

Також Володимир Зеленський запровадив санкції проти кількох російських діячів культури, причетних до організації павільйону. Їх звинувачують у пропаганді та виправданні агресії.

Фото: Cyril S / Wikimedia Commons
Читайте також
Гітарист гурту No Doubt зізнався, що має хворобу Паркінсона — це не завадить виступам колективу Виступи Селін Діон у Парижі можуть принести місту сотні мільйонів євро від туристів — аналітики На головному вокзалі Києва з’явиться нова безбар’єрна платформа — перша за 25 років У Лондоні затримали фронтмена гурту Massive Attack на пропалестинському мітингу
П’ятий сезон «Хлопаків»: чи ми заслужили на такий фінал? 13 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 32 11 квітня 2026 Усе найкраще й одразу у французькому великодньому пирозі Pâté Berrichon 10 квітня 2026 Книжка краще: графічна адаптація літератури — розвага для ледарів? 10 квітня 2026 Що не так (або так) із фонтаном на Бессарабській площі в Києві 10 квітня 2026 Батько-засновник Френк Ллойд Райт — архітектор прерій, індустріалізації та Америки майбутнього 09 квітня 2026

