Виступи Селін Діон у Парижі можуть принести місту сотні мільйонів євро від туристів — аналітики

Повернення на сцену Селін Діон може принести Парижу сотні мільйонів євро. Про це повідомляє Euronews.

За оцінками регіональної агенції Choose Paris Region, серія концертів співачки восени 2026 року здатна додати до економіки міста від €300 до €500 мільйонів.

Діон проведе 16 виступів на арені Paris La Défense Arena з 12 вересня до 17 жовтня. Економічний ефект охоплює продаж квитків, бронювання готелів, ресторани та витрати туристів. Зазвичай іноземні відвідувачі витрачають більше, ніж місцеві.

Готельна мережа Adagio повідомляє про чотириразове збільшення бронювань у районі Ла-Дефанс, а Booking.com фіксує +49% до пошукових запитів про Париж.

За оцінками експертів Protourisme, з урахуванням транспорту, логістики та витрат фанатів загальний економічний вплив може сягнути €1,2 мільярда.

Для Діон цей тур — повноцінне повернення після шестирічної паузи, спричиненої рідкісним захворюванням — синдромом м'язової скутості, який спричиняє болісні м’язові спазми. У березні співачка підтвердила концерти, зазначивши, що почувається сильною і готова знову виступати.

Це не перший випадок, коли великі музичні події стимулюють економіку французької столиці. Наприклад, тур Тейлор Свіфт у 2024 році приніс Парижу до €180 мільйонів, а раніше, ще у 1980-х роках, виступи Майкла Джексона збирали десятки тисяч глядачів.