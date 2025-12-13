«Зоотрополіс 2» зібрав майже $1 мільярд у світовому прокаті за рекордний термін

Анімаційний фільм «Зоотрополіс 2» від Disney встановив новий рекорд, ставши найшвидшим анімаційним фільмом із рейтингом PG, що подолав позначку $1 мільярд у світовому прокаті.

Для досягнення цього показника стрічці знадобилося лише 17 днів, пише Variety.

Кадр із фільму «Зоотрополіс 2». Зображення: Walt Disney Pictures — Walt Disn / Collection ChristopheL via AFP

Рейтинг PG означає, що фільм розрахований на сімейну аудиторію, але окремі сцени можуть потребувати батьківського контролю.

Станом на зараз загальні касові збори стрічки становлять $986,1 мільйона. У прокаті в США вона зібрала $232,7 мільйона, ще $753,4 мільйона — на міжнародних ринках. Очікується, що офіційно мільярдний рубіж фільм перетне найближчими днями.

«Зоотрополіс 2» став третьою стрічкою 2025 року, яка увійшла до так званого «клубу мільярдерів», приєднавшись до «Ліло і Стіч» від Disney ($1,03 мільярда) та китайського анімаційного блокбастера «Нечжа 2», що вже зібрав $1,9 мільярда. Загалом лише 13 анімаційних фільмів в історії долали мільярдну позначку, й 10 із них — проєкти Disney.

Особливо успішно мультфільм показує себе в Китаї, де його збори вже сягнули $430 мільйонів. Це робить «Зоотрополіс 2» другим найкасовішим голлівудським фільмом в історії китайського прокату — після «Месників: Завершення». Аналітики пов’язують такий результат, зокрема, з відкриттям тематичної зони Zootropolis Land у Шанхайському Діснейленді.

Сиквел вийшов у прокат напередодні Дня подяки й показав рекордний старт: за п’ятиденний святковий вікенд фільм зібрав $158 мільйонів у Північній Америці та $559 мільйонів у світі, що стало найкращим стартом в історії для анімаційного кіно.

«Зоотрополіс 2» — американський анімаційний комедійно-пригодницький фільм студії Walt Disney Animation Studios, знятий режисерами Джаредом Бушем і Байроном Говардом. Це продовження мультфільму «Зоотрополіс» 2016 року.

У центрі сюжету — поліцейська кролиця Джуді Гоппс і лис-аферист Нік Вайлд, які об’єднуються, щоб вистежити нового загадкового мешканця міста — рептилію Гері Де’Снейка. Розслідування змушує героїв не лише розкрити таємницю, а й боротися за власну репутацію.