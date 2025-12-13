«Зоотрополіс 2» зібрав майже $1 мільярд у світовому прокаті за рекордний термін

Анімаційний фільм «Зоотрополіс 2» від Disney встановив новий рекорд, ставши найшвидшим анімаційним фільмом із рейтингом PG, що подолав позначку $1 мільярд у світовому прокаті.
Для досягнення цього показника стрічці знадобилося лише 17 днів, пише Variety.
Рейтинг PG означає, що фільм розрахований на сімейну аудиторію, але окремі сцени можуть потребувати батьківського контролю.
Станом на зараз загальні касові збори стрічки становлять $986,1 мільйона. У прокаті в США вона зібрала $232,7 мільйона, ще $753,4 мільйона — на міжнародних ринках. Очікується, що офіційно мільярдний рубіж фільм перетне найближчими днями.
«Зоотрополіс 2» став третьою стрічкою 2025 року, яка увійшла до так званого «клубу мільярдерів», приєднавшись до «Ліло і Стіч» від Disney ($1,03 мільярда) та китайського анімаційного блокбастера «Нечжа 2», що вже зібрав $1,9 мільярда. Загалом лише 13 анімаційних фільмів в історії долали мільярдну позначку, й 10 із них — проєкти Disney.
Особливо успішно мультфільм показує себе в Китаї, де його збори вже сягнули $430 мільйонів. Це робить «Зоотрополіс 2» другим найкасовішим голлівудським фільмом в історії китайського прокату — після «Месників: Завершення». Аналітики пов’язують такий результат, зокрема, з відкриттям тематичної зони Zootropolis Land у Шанхайському Діснейленді.
Сиквел вийшов у прокат напередодні Дня подяки й показав рекордний старт: за п’ятиденний святковий вікенд фільм зібрав $158 мільйонів у Північній Америці та $559 мільйонів у світі, що стало найкращим стартом в історії для анімаційного кіно.
«Зоотрополіс 2» — американський анімаційний комедійно-пригодницький фільм студії Walt Disney Animation Studios, знятий режисерами Джаредом Бушем і Байроном Говардом. Це продовження мультфільму «Зоотрополіс» 2016 року.
У центрі сюжету — поліцейська кролиця Джуді Гоппс і лис-аферист Нік Вайлд, які об’єднуються, щоб вистежити нового загадкового мешканця міста — рептилію Гері Де’Снейка. Розслідування змушує героїв не лише розкрити таємницю, а й боротися за власну репутацію.