«Місія 077»: надішліть SMS у майбутнє — підтримайте збір на зв'язок для військових

Компанія «Київстар», київський заклад Milk Bar та Фонд «Повернись живим» запустили благодійну співпрацю на підтримку збору із забезпечення війська зв’язком — «Місія 077».

Традиційно у період різдвяних свят Milk Bar на Шота Руставелі оформлює простір як Milk Bar Wonderland. Цього року центральним елементом експозиції став фасад із Прянею у срібно-світло-блакитній гамі, доповнений вогнями та декораціями, що привертає увагу до благодійної ініціативи.

У межах співпраці брендів тут запрацював інтерактивний проєкт «SMS у майбутнє». Він доступний у двох форматах:

На ярмарку: у спеціальному будиночку, обладнаному планшетом у фірмовому срібному кейсі «Місії 077». Онлайн: на сайті, де кожен охочий з будь-якої точки України може відправити собі благодійне повідомлення, яке повернеться рівно через рік.

«Місія “SMS в майбутнє” — це можливість підбити підсумки року та сформулювати обіцянки собі на наступний. Коротке повідомлення з мрією, надією чи теплими словами стає жестом турботи й одночасно реальним внеском у важливу справу», — пояснюють у Milk Bar.

Проєкт «SMS у майбутнє» є частиною спільного збору «Київстар» і «Повернись живим» — «Місія 077». Вартість благодійної SMS — 7,77 грн.

«Ми вдячні Milk Bar, що вони перетворили частину свого святкового простору на місце, де магія поєднується з благодійністю та допомагає нам разом забезпечувати військових зв’язком», — говорить Юрій Чорненький, директор з маркетингових комунікацій «Київстар».

Також у рамках партнерства Milk Bar та «Київстар» представили тематичний десерт — тістечко у формі срібного кейса, символу «Місії 077». Усередині — бісквіт зі смородиновим пюре, ванільний мус, білий шоколад і печиво. Половина прибутку від продажу десерту буде перераховано на підтримку збору.

Milk Bar Wonderland працює до 5 січня 2026 року за адресою: Київ, вул. Шота Руставелі, 16.