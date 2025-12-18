Docudays UA заснував нагороду пам’яті режисера монтажу Віктора Ониська, який загинув на війні

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив про створення нової фестивальної нагороди. Відзнака імені Віктора Ониська вшановуватиме українських кінематографістів за найкращий монтаж документального фільму.

Про заснування премії повідомили 17 грудня — у день народження Віктора Ониська. Метою нагороди є підкреслення ролі режисерів монтажу у створенні кіно, а також вшанування пам’яті митців, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Відзнаку присуджуватимуть щорічно. На неї номінуватимуть стрічки з конкурсної програми Docudays UA, над якими працювали українські режисери монтажу.

До складу журі входитимуть представники фестивалю, а також українські та іноземні фахівці кіноіндустрії. За словами артдиректора Docudays UA Романа Бондарчука, премія має на меті не лише відзначити професійні досягнення, а й мотивувати молодих митців опановувати цю професію.

Віктор Онисько був досвідченим режисером монтажу, у доробку якого понад 20 фільмів, а також музичні кліпи та трейлери (зокрема для Docudays UA). Серед його останніх робіт — ігрова стрічка «Редакція» Романа Бондарчука та документальний фільм «Фрагменти льоду» Марії Стоянової. Обидві роботи присвячені памʼяті Віктора.

У березні 2022 року Віктор добровільно приєднався до ЗСУ. У складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади він воював на Херсонщині та Донеччині під позивним «Тарантіно». Віктор Онисько загинув 30 грудня 2022 року під Соледаром. Посмертно нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня та орденом Богдана Хмельницького III ступеня.