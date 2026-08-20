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Смартокуляри Meta опинилися під загрозою заборони у британських кінотеатрах

Кирило Шостак 20 серпня 2026
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Британські кінотеатри розглядають можливість обмежити або повністю заборонити використання смартокулярів Meta із вбудованими камерами. Причиною стали побоювання щодо прихованого запису фільмів. Про це повідомляє Sky News.

За даними організації, великі мережі переглядають свою політику щодо таких пристроїв і можуть запровадити правила, які заборонятимуть або обмежуватимуть носіння окулярів із вбудованою камерою.

Смартокуляри Meta дають змогу непомітно фотографувати та записувати відео. Під час фільмування на оправі загоряється невеликий світловий індикатор.

Деякі заклади у Великій Британії вже запровадили власні правила. Мережа пабів Wetherspoons заборонила відвідувачам записувати відео за допомогою таких окулярів у своїх закладах.

ATG Theatres, яка керує низкою театрів у Великій Британії, також планує забороняти запис вистав за допомогою смартокулярів.

Окремо Служба судів і трибуналів Великої Британії заявила, що використання окулярів Meta у судах заборонено через чинні обмеження на фото- та відеозйомку.

Кінотеатри намагаються знайти баланс між ризиком незаконного запису фільмів, питаннями приватності та користю таких пристроїв для окремих відвідувачів.

Нагадаємо, компанія Meta передасть 15 тисяч пар Ray-Ban Meta організації Vision Ireland — національній благодійній організації, яка підтримує незрячих людей і людей із порушеннями зору. Окуляри безплатно розподілятимуть серед учасників програми, яких відбиратиме сама організація.

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