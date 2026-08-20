Британський художник створив 50-метрову картину на підтримку України — її доповнять посланнями з двох країн

У британському Глостері представлять 50-метрову картину «Лінії спротиву» («Lines of Resistance»), присвячену тому, як місто підтримувало Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Після місяця виставки роботу планують перевезти до України, пише BBC.

Автор картини — художник із Глостера Рассел Гейнс. Він розповідає історії українських родин, які знайшли прихисток у місті, а також місцевих жителів, які допомагали Україні та доставляли гуманітарну допомогу.

Робота досі не завершена. Гейнс каже, що ця історія належить не одному художнику, тому протягом виставки відвідувачам запропонують залишати на картині власні повідомлення для українців.

До створення роботи зможуть долучитися діти, сім'ї, громадські організації, українські біженці та інші жителі Глостера.

«Коли “Lines of Resistance” вирушить до України, написані в Глостері повідомлення поїдуть разом із нею — вони нестимуть голоси нашого міста через кордони й нагадуватимуть людям за тисячі кілометрів, що про них не забули», — розповів Гейнс.

Художник працював над картиною у приміщенні колишньої фабрики в Глостері. На ній він зображує українських військових, цивільних, волонтерів та інших людей, з якими зустрічався під час своїх поїздок Україною.

Після виставки у Великій Британії картину перевезуть до України. Українці зможуть залишити на ній власні повідомлення для жителів Глостера, після чого робота повернеться до Британії вже покрита написами з обох країн.

Гейнс пояснює, що ідея картини виникла з бажання показати внесок самого Глостера у підтримку України. Місто збирало гуманітарну допомогу та відправляло до України вантажівки з необхідними речами.