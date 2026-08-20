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У Львові зводять перший повноцінний льодовий майданчик із тришаровим куполом

Ірина Маймур 20 серпня 2026
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У Львові завершують будівництво «Гаківки» — першого повноцінного льодового майданчика міста. На об’єкті вже виконали більшість основних робіт і встановили купол, повідомили у міській раді.

Зараз на майданчику завершують монтаж освітлення, облаштовують покриття, роздягальні та душові. Після цього планують залити лід.

Над «Гаківкою» встановили тришаровий купол із гарантією на 20 років. Він не пропускає ультрафіолетове випромінювання, завдяки чому майданчик можна буде використовувати в різні пори року.

Простір також буде повністю доступним для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Усередині передбачили й трибуни для глядачів.

Після завершення будівництва на «Гаківці» зможуть тренуватися хокеїсти, фігуристи та парахокеїсти команди «Незламні». Майданчиком також користуватимуться учні спортивної школи та вихованці спортивних клубів.

Точної дати відкриття об’єкта поки що не назвали.

Фото: Роман Балук / Львівська міськрада
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