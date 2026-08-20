У Нью-Йорку показали найдавніший фрагмент «Одіссеї» — у ньому є рядки, яких немає в сучасному тексті

У Метрополітен-музеї в Нью-Йорку вперше за багато років виставили найдавніший збережений письмовий фрагмент «Одіссеї» Гомера. Реліквія датується приблизно 285–250 роками до н. е. — це близько п'яти століть після ймовірного часу життя Гомера, пише Artforum.

Фрагмент походить із птолемеївського Єгипту. Його написали на папірусі за допомогою стилуса, використовуючи вугілля та воду. Обидві сторони папірусу тепер можна побачити в галереї 162 Метрополітен-музею.

Особливу цінність фрагменту надає те, що він зберігає три рядки, яких немає в сучасній версії «Одіссеї». Це пов’язано з тим, що спочатку поему не читали з книги, а виконували усно мандрівні співці — аеди. Вони могли доповнювати текст або використовувати різні версії окремих епізодів.

За словами куратора Метрополітен-музею Шона Гемінґвея, саме тому ранні письмові фрагменти допомагають зрозуміти, наскільки текст «Одіссеї» міг відрізнятися в різних традиціях.

Папірус передали музею ще 1909 року, його подарував Egypt Exploration Fund. Після тривалої перерви реліквію знову зробили доступною для відвідувачів.

Разом із фрагментом музей звертає увагу ще на шість експонатів, пов’язаних з «Одіссеєю». Серед них — теракотова табличка із зображенням Афіни, яка допомагає Одіссею, чаша для змішування вина й води зі сценою переслідування героєм Кірки, фреска «Поліфем і Галатея в пейзажі» та карнеоловий скарабей із зображенням Троянського коня, створений близько 500 року до н. е.

«Одіссея» знову опинилася в центрі уваги цього літа після виходу однойменного фільму Крістофера Нолана. У тригодинній екранізації роль Одіссея виконав Метт Деймон.