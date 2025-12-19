Першу леді Франції звинуватили в приниженні жінок — справу передали до суду

Перша леді Франції Бріжит Макрон отримала судові позови від кількох громадських організацій, зокрема за права жінок, через відеозапис, на якому вона нібито називає протестувальниць у паризькому театрі «тупими стервами». Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався за кулісами театру Folies Bergère у Парижі після спектаклю коміка Арі Абіттана, якого в 2021 році звинувачували у зґвалтуванні. Докази провини Абіттана виявилися недостатніми, але феміністичні групи досі вважають артиста винним і ходять на його виступи з протестними плакатами.

Перша леді поспілкувалася з Абіттаном, і почувши, що актор наляканий протестами проти нього, вжила грубий сексистський вираз — «sales connes».

Позов проти Макрон підписали 343 жінки. Це число є символічним — воно відсилає до феміністичного маніфесту 1971 року проти заборони абортів. Одним із позивачів виступає Les Tricoteuses Hystériques — організація, що надала розголосу резонансній справі Жизель Пеліко. Юристка Жульєт Шапель, яка представляє інтереси активісток, наголосила, що слова першої леді мають особливу вагу.

У французькій інтернет-спільноті почали підтримувати позивачок, запустивши в соцмережах хештег #salesconnes. Наприклад, акторка Жудіт Годреш написала в Instagram, що вона теж «тупа стерва» і повністю підтримує протестувальниць.

Сама Бріжит Макрон дала коментар журналу Brut, де перепросила перед жінками, хоча й додала, що розмова була приватною, а сама вона перебувала в статусі не першої леді, а «самої себе», тому дозволила собі те, чого б ніколи не сказала на публіці.

Позов уже прийнятий до розгляду — і тепер французькому суду доведеться з'ясувати, чи підпадає це висловлювання під визначення публічного приниження.