Першу леді Франції звинуватили в приниженні жінок — справу передали до суду

Артем Черничко 19 грудня 2025
Перша леді Франції Бріжит Макрон отримала судові позови від кількох громадських організацій, зокрема за права жінок, через відеозапис, на якому вона нібито називає протестувальниць у паризькому театрі «тупими стервами». Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався за кулісами театру Folies Bergère у Парижі після спектаклю коміка Арі Абіттана, якого в 2021 році звинувачували у зґвалтуванні. Докази провини Абіттана виявилися недостатніми, але феміністичні групи досі вважають артиста винним і ходять на його виступи з протестними плакатами.

Перша леді поспілкувалася з Абіттаном, і почувши, що актор наляканий протестами проти нього, вжила грубий сексистський вираз — «sales connes».

Позов проти Макрон підписали 343 жінки. Це число є символічним — воно відсилає до феміністичного маніфесту 1971 року проти заборони абортів. Одним із позивачів виступає Les Tricoteuses Hystériques — організація, що надала розголосу резонансній справі Жизель Пеліко. Юристка Жульєт Шапель, яка представляє інтереси активісток, наголосила, що слова першої леді мають особливу вагу.

У французькій інтернет-спільноті почали підтримувати позивачок, запустивши в соцмережах хештег #salesconnes. Наприклад, акторка Жудіт Годреш написала в Instagram, що вона теж «тупа стерва» і повністю підтримує протестувальниць.

Сама Бріжит Макрон дала коментар журналу Brut, де перепросила перед жінками, хоча й додала, що розмова була приватною, а сама вона перебувала в статусі не першої леді, а «самої себе», тому дозволила собі те, чого б ніколи не сказала на публіці.

Позов уже прийнятий до розгляду — і тепер французькому суду доведеться з'ясувати, чи підпадає це висловлювання під визначення публічного приниження.

Фото: Емманюель і Бріжит Макрон в Єлисейському палаці, грудень 2025 року (Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
