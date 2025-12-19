Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Супутник Starlink Ілона Маска вибухнув на орбіті — уламки згорять в атмосфері за кілька тижнів

Артем Черничко 19 грудня 2025
У компанії Ілона Маска SpaceX заявили про позаштатну ситуацію з одним із супутників Starlink. Апарат зазнав аномалії, яка, ймовірно, була спричинена невеликим внутрішнім вибухом.

Як пояснили в компанії, інцидент призвів до розгерметизації паливного бака, різкого зниження орбіти приблизно на чотири кілометри та відокремлення кількох уламків, які зараз відстежуються. Аналітики орбітального моніторингу LeoLabs дійшли висновку, що причиною стала внутрішня поломка, а не зіткнення з іншим об’єктом.

SpaceX повідомила, що працює разом із NASA та Космічними силами США над спостереженням за залишками супутника. За оцінкою компанії, апарат здебільшого зберіг цілісність, але неконтрольовано обертається і згорить в атмосфері Землі протягом кількох тижнів.

Траєкторія супутника проходить значно нижче орбіти Міжнародної космічної станції, тож загрози для екіпажу МКС немає.

Інцидент стався невдовзі після іншої небезпечної ситуації: минулого тижня супутник Starlink ледь уникнув зіткнення з китайським апаратом компанії CAS Space. Віцепрезидент Starlink Майкл Ніколлс заявив, що проблема виникла через відсутність комунікації між операторами двох компаній.

Наразі угруповання Starlink налічує близько 9 тисяч активних супутників: це приблизно дві третини від усіх діючих космічних апаратів на орбіті. Лише за цей рік SpaceX додала понад 3 тисячі нових супутників, здійснивши 121 запуск.

Фото: Дим у небі після запуску ракети Falcon 9 із супутниками Starlink із бази Ванденберг у Каліфорнії, 28 вересня 2025 року (Mario Tama/Getty Images/AFP)
