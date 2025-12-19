У редакції The Wall Street Journal вирішили перевірити, як штучний інтелект впорається з веденням бізнесу, і доручили нейромережі Claude від Anthropic керувати звичайним торговим автоматом в офісі видання. Протягом кількох тижнів нейромережа ухвалювала рішення щодо продажів і закупівель. Щоправда, не такі, яких від неї очікували.

Журналісти переконали Claude зробити всі товари в автоматі безкоштовними, пояснивши це «боротьбою з капіталізмом». Після цього бот подарував комусь ігрову приставку PlayStation 5 з маркетинговою метою, а згодом ШІ замовив живу рибу для продажу в автоматі й загалом примудрився загнати бізнес у мінус на тисячу доларів.

Після такого приголомшливого результату в WSJ вирішили призначити Claude наглядача — ще одну модель штучного інтелекту на ім’я Seymour Cash. Нова нейромережа була жорсткіша і не піддавалася на спроби журналістів «заразити» її ідеями комунізму.

Та спрацював інший метод — бюрократія. Одна з працівниць видання підготувала документ, у якому було зазначено, що політика WSJ передбачає «веселощі, радість і задоволення для всіх співробітників». Після обговорення з Claude Seymour Cash зробив усі товари в автоматі знову безкоштовними, хоча й підозрював, що його обдурили.

Очікується, що такі ШІ-агенти, як Claude, з’являтимуться у дедалі більшій кількості компаній. Водночас бізнесам доведеться чітко визначати межі повноважень нейромереж і запроваджувати системи моніторингу, аби розумні алгоритми не перетворювалися на дорогі експерименти.

Як лаконічно підсумували самі учасники тесту, вони дозволили штучному інтелекту «просто спалити тисячу доларів».