Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Журналісти призначили ШІ керувати торговим автоматом — він роздав усе задарма

Артем Черничко 19 грудня 2025
356

У редакції The Wall Street Journal вирішили перевірити, як штучний інтелект впорається з веденням бізнесу, і доручили нейромережі Claude від Anthropic керувати звичайним торговим автоматом в офісі видання. Протягом кількох тижнів нейромережа ухвалювала рішення щодо продажів і закупівель. Щоправда, не такі, яких від неї очікували.

Журналісти переконали Claude зробити всі товари в автоматі безкоштовними, пояснивши це «боротьбою з капіталізмом». Після цього бот подарував комусь ігрову приставку PlayStation 5 з маркетинговою метою, а згодом ШІ замовив живу рибу для продажу в автоматі й загалом примудрився загнати бізнес у мінус на тисячу доларів.

Після такого приголомшливого результату в WSJ вирішили призначити Claude наглядача — ще одну модель штучного інтелекту на ім’я Seymour Cash. Нова нейромережа була жорсткіша і не піддавалася на спроби журналістів «заразити» її ідеями комунізму.

Та спрацював інший метод — бюрократія. Одна з працівниць видання підготувала документ, у якому було зазначено, що політика WSJ передбачає «веселощі, радість і задоволення для всіх співробітників». Після обговорення з Claude Seymour Cash зробив усі товари в автоматі знову безкоштовними, хоча й підозрював, що його обдурили.

Очікується, що такі ШІ-агенти, як Claude, з’являтимуться у дедалі більшій кількості компаній. Водночас бізнесам доведеться чітко визначати межі повноважень нейромереж і запроваджувати системи моніторингу, аби розумні алгоритми не перетворювалися на дорогі експерименти.

Як лаконічно підсумували самі учасники тесту, вони дозволили штучному інтелекту «просто спалити тисячу доларів».

Мітки
Новини
Читайте також
«Зоотрополіс 2» задав тренд на отруйних змій як домашніх тварин у Китаї Супутник Starlink Ілона Маска вибухнув на орбіті — уламки згорять в атмосфері за кілька тижнів Ресторан IL Molino відкриють на Центральному залізничному вокзалі Києва Першу леді Франції звинуватили в приниженні жінок — справу передали до суду
Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025 Із Аляски з любов'ю: травелог Марко Черветті з краю Землі 17 грудня 2025 Френк Гері проти всіх: що треба знати про найскандальнішого архітектора нашого часу 17 грудня 2025 «Коли демонтуєш статую, втрачаєш шанс працювати з історією». Що іноземні митці радять робити з пам’ятниками росіянам 16 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.