Перша астронавтка, що користується кріслом колісним, повернулася після подорожі на орбіту Землі

Німецька інженерка Міхаела Бентгаус, прикута до крісла колісного після важкої травми хребта, здійснила суборбітальний політ у космос і стала першою людиною з параплегією (паралічем обох нижніх кінцівок), яка побувала там. Про це повідомляє The Guardian.

Запуск відбувся в Техасі на кораблі New Shepard компанії Blue Origin, що належить Джеффу Безосу. Разом із Бентгаус у капсулі летіли ще п’ятеро пасажирів, серед них — колишній топменеджер SpaceX Ганс Кенігсманн, який допоміг організувати політ і став супровідною особою для інженерки у разі надзвичайної ситуації.

Капсула піднялася на висоту понад 105 кілометрів, сам політ тривав близько десяти хвилин. За словами Бентгаус, вона сміялася протягом усього підйому, а в умовах невагомості навіть намагалася перевернутися догори ногами. «Це було щось неймовірне», — сказала вона одразу після приземлення.

У Blue Origin зазначили, що для участі Бентгаус знадобилися лише мінімальні зміни — автономну капсулу з самого початку проєктували з урахуванням доступності. Для незвичної пасажирки додали спеціальну дошку для переміщення між люком і сидінням. Після посадки команда розстелила килим на піску, щоб Міхаела одразу скористалася кріслом колісним, заздалегідь доставленим на місце приземлення. Усі процедури відпрацьовували заздалегідь, зокрема й за участі Кенігсманна.

Space is for everyone. pic.twitter.com/OUs4V2LURA — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

Бентгаус отримала серйозну травму сім років тому, катаючись на гірському велосипеді. До цього вона ніколи не розглядала космос як реалістичну мету для себе, а після аварії, за її словами, така можливість здавалася повністю закритою: «Люди з інвалідністю ще жодного разу не літали в космос», — говорила вона напередодні запуску.

Підготовку до польоту почали 2022 року. Тоді Бентгаус уперше відчула невагомість під час параболічних польотів, а згодом узяла участь у двотижневій імітації космічної місії в Польщі. Коли ж торік їй запропонували реальний політ із Blue Origin, вона спершу подумала, що сталася помилка, але потім швидко погодилася.

Після повернення на Землю німкеня наголосила, що намагалася діяти максимально самостійно і бачить свою місію ширше, ніж один політ. Її мета — не лише зробити космос доступнішим для людей з інвалідністю, а й змінити підхід до доступності на Землі. «Дуже сподіваюся, що це лише початок», — сказала вона, додавши, що поза «космічною бульбашкою» інклюзія досі часто лишається проблемою.