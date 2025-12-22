Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Перша астронавтка, що користується кріслом колісним, повернулася після подорожі на орбіту Землі

Іван Назаренко 22 грудня 2025
490

Німецька інженерка Міхаела Бентгаус, прикута до крісла колісного після важкої травми хребта, здійснила суборбітальний політ у космос і стала першою людиною з параплегією (паралічем обох нижніх кінцівок), яка побувала там. Про це повідомляє The Guardian.

Запуск відбувся в Техасі на кораблі New Shepard компанії Blue Origin, що належить Джеффу Безосу. Разом із Бентгаус у капсулі летіли ще п’ятеро пасажирів, серед них — колишній топменеджер SpaceX Ганс Кенігсманн, який допоміг організувати політ і став супровідною особою для інженерки у разі надзвичайної ситуації.

Капсула піднялася на висоту понад 105 кілометрів, сам політ тривав близько десяти хвилин. За словами Бентгаус, вона сміялася протягом усього підйому, а в умовах невагомості навіть намагалася перевернутися догори ногами. «Це було щось неймовірне», — сказала вона одразу після приземлення.

У Blue Origin зазначили, що для участі Бентгаус знадобилися лише мінімальні зміни — автономну капсулу з самого початку проєктували з урахуванням доступності. Для незвичної пасажирки додали спеціальну дошку для переміщення між люком і сидінням. Після посадки команда розстелила килим на піску, щоб Міхаела одразу скористалася кріслом колісним, заздалегідь доставленим на місце приземлення. Усі процедури відпрацьовували заздалегідь, зокрема й за участі Кенігсманна.

Бентгаус отримала серйозну травму сім років тому, катаючись на гірському велосипеді. До цього вона ніколи не розглядала космос як реалістичну мету для себе, а після аварії, за її словами, така можливість здавалася повністю закритою: «Люди з інвалідністю ще жодного разу не літали в космос», — говорила вона напередодні запуску.

Підготовку до польоту почали 2022 року. Тоді Бентгаус уперше відчула невагомість під час параболічних польотів, а згодом узяла участь у двотижневій імітації космічної місії в Польщі. Коли ж торік їй запропонували реальний політ із Blue Origin, вона спершу подумала, що сталася помилка, але потім швидко погодилася.

Після повернення на Землю німкеня наголосила, що намагалася діяти максимально самостійно і бачить свою місію ширше, ніж один політ. Її мета — не лише зробити космос доступнішим для людей з інвалідністю, а й змінити підхід до доступності на Землі. «Дуже сподіваюся, що це лише початок», — сказала вона, додавши, що поза «космічною бульбашкою» інклюзія досі часто лишається проблемою.

