Третій «Аватар» стартував із $345 мільйонів зборів — але не зміг обійти мультфільм Disney

Третя частина франшизи Джеймса Кемерона «Аватар: Вогонь і попіл» вийшла у прокат із солідним, але не рекордним результатом — вона зібрала близько $345 мільйонів у світі за перші вихідні, повідомляє Reuters.

Фільм одразу очолив прокат у США та Канаді, де зібрав $88 мільйонів, і став другою найуспішнішою голлівудською прем’єрою 2025 року. Втім, перше місце досі утримує мультфільм Disney «Зоотрополіс 2», який стартував у листопаді значно потужніше — із $556 мільйонами зборів по всьому світу.

Порівняно зі стрічкою «Аватар: Шлях води» 2022 року новий фільм показав слабший дебют у США — приблизно на 35% нижчий. Аналітик Exhibitor Relations Co Джефф Бок пояснює це тим, що ефект довгого очікування після багаторічної паузи вже не спрацював так сильно, як із першим фільмом, який вийшов на 13 років раніше сиквела. Водночас для різдвяного сезону такий старт Бок називає вдалим і прогнозує різке зростання зборів у найближчі тижні.

Кінотеатри покладають на «Аватар: Вогонь і попіл» великі надії як на фільм, здатний повернути глядачів у зали напередодні свят. Загалом ринок поки не відновився до рівня 2019 року, і навіть помірно успішні блокбастери зараз важливі для його стабільності.

Як і попередні «Аватари», третя частина розраховує на довгий прокат і поступове накопичення каси. У Disney не розкривають бюджету стрічки, але Кемерон не раз підкреслював, що кожен фільм франшизи має заробляти по-справжньому багато, інакше серія не виживе. Четвертий і п’ятий «Аватари» наразі заплановані на 2029 та 2031 роки.