Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Творці аніме-фільму «Людина-бензопила: Резе Арка. Кіно» анонсували продовження

Іван Назаренко 22 грудня 2025
803

Анімаційна студія MAPPA на фестивалі Jump Festa 2026 анонсувала продовження аніме «Людина-бензопила: Резе Арка. Кіно». Новий сезон отримав назву «Людина-бензопила: Міжнародні вбивці» та продовжить події після фільму.

Попередній фільм франшизи став комерційним хітом, заробивши понад $154 мільйони у світі при бюджеті всього $4 мільйони. Після цифрового релізу стрічка очолила топ Apple TV, а сцена з танцем героїні Резе під пісню Iris Out стала вірусною у соцмережах.

За сюжетом оригінальної манги, головний герой Денджі стає мішенню глобального полювання. Найманці з різних країн прагнуть заволодіти його серцем Демона-Бензопили, а серед основних ворогів з’явиться російський уряд.

Арка обіцяє більше психологічного напруження та динамічних екшн-сцен. Фанати манги зазначають, що ця арка — наймоторошніша робота мангаки Фудзімото Тацукі.

Поки що MAPPA не назвала ані дату виходу, ані формат — повнометражний фільм чи багатосерійне аніме. Крім прямого продовження, влітку 2026 року очікується театральна постановка Reze Arc — як розвиток франшизи після успіху сценічної адаптації першого сезону шоу.

Мітки
Новини
Читайте також
Помер Кріс Рі — легенда британського блюзу Atlas Festival 2026: Monatik став першим хедлайнером фестивалю в Києві Крістофер Нолан екранізував «Одіссею» Гомера — дивіться трейлер Вчені зі США з’ясували, що інтернет не такий токсичний, як здається
Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.