Творці аніме-фільму «Людина-бензопила: Резе Арка. Кіно» анонсували продовження

Анімаційна студія MAPPA на фестивалі Jump Festa 2026 анонсувала продовження аніме «Людина-бензопила: Резе Арка. Кіно». Новий сезон отримав назву «Людина-бензопила: Міжнародні вбивці» та продовжить події після фільму.

Попередній фільм франшизи став комерційним хітом, заробивши понад $154 мільйони у світі при бюджеті всього $4 мільйони. Після цифрового релізу стрічка очолила топ Apple TV, а сцена з танцем героїні Резе під пісню Iris Out стала вірусною у соцмережах.

За сюжетом оригінальної манги, головний герой Денджі стає мішенню глобального полювання. Найманці з різних країн прагнуть заволодіти його серцем Демона-Бензопили, а серед основних ворогів з’явиться російський уряд.

Арка обіцяє більше психологічного напруження та динамічних екшн-сцен. Фанати манги зазначають, що ця арка — наймоторошніша робота мангаки Фудзімото Тацукі.

Поки що MAPPA не назвала ані дату виходу, ані формат — повнометражний фільм чи багатосерійне аніме. Крім прямого продовження, влітку 2026 року очікується театральна постановка Reze Arc — як розвиток франшизи після успіху сценічної адаптації першого сезону шоу.