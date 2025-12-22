Дослідники назвали найбільш «розслаблене» для життя місто світу

Аналітики фінансового сервісу Remitly склали рейтинг найбільш «розслаблених» міст на планеті й з’ясували, де життя дає перепочинок.

Дослідження охопило рівень злочинності, доступність медицини, вартість мешкання, середній час поїздки на 10 кілометрів та показники забруднення повітря. На основі цих даних кожному місту присвоїли так званий індекс стресу.

Найспокійнішим містом у світі визнали нідерландський Ейндговен. Тут на подолання 10 кілометрів у середньому йде трохи більше 14 хвилин, рівень забруднення залишається низьким, а показники безпеки, медицини й вартості життя — стабільними. У підсумку місто отримало один із найнижчих стрес-балів у рейтингу — 2,34 з 10.

Ейндговен. Фото Alicja Ziajowska / Unsplash

Ейндговен розташований на півдні Нідерландів і не має туристичного навантаження, як Амстердам чи Роттердам, що, за оцінками авторів дослідження, лише додає йому спокою. Водночас це важливий центр дизайну, технологій і сучасного мистецтва, наприклад, скоро тут відкриється другий філіал Рейксмузею.

Нідерланди взагалі домінують у рейтингу: 2-е місце посів Утрехт, а Гронінген і Роттердам також увійшли до топ-10. Загалом десятку найбільш розслаблених міст світу поділили між собою лише п’ять країн — Нідерланди, Австралія, Норвегія, Естонія та Португалія.

Повний перелік такий:

Ейндговен, Нідерланди Утрехт, Нідерланди Канберра, Австралія Таллінн, Естонія Гронінген, Нідерланди Тронгейм, Норвегія Берген, Норвегія Порту, Португалія Брісбен, Австралія Роттердам, Нідерланди

Дослідники зазначають, що ключову роль у відчутті спокою відіграють не розваги чи кількість зелених зон, а базові речі — короткі поїздки, чисте повітря, безпека і прогнозовані щоденні витрати. І саме в цьому плані Ейндговен виявився майже ідеальним.