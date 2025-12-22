Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вчені зі США з’ясували, що інтернет не такий токсичний, як здається

Іван Назаренко 22 грудня 2025
Інтернет насправді значно менш токсичний, ніж здається. Такого висновку дійшли дослідники Стенфордського університету, проаналізувавши дані з соцмереж і порівнявши їх з уявленнями самих користувачів.

У межах дослідження, опублікованого в науковому журналі PNAS Nexus, понад тисячу американців попросили оцінити, яка частка людей онлайн поводиться агресивно або поширює ненависть. Результати показали серйозний розрив між відчуттями та реальністю. Наприклад, респонденти були переконані, що майже половина користувачів Reddit хоча би раз писали образливі коментарі. Та фактичні дані платформи свідчать про те, що таких юзерів трохи більше 3%.

Схожа ситуація і з дезінформацією. Опитані вважали, що фейкові новини у Facebook поширює майже половина аудиторії. Насправді ж це близько 8,5% користувачів. А так звані суперпоширювачі фейків — люди, які роблять це систематично, — становлять менш ніж 0,5%.

Науковці кажуть, що проблема не в тому, що люди не розпізнають токсичну поведінку. А в тому, що ми автоматично вважаємо, нібито такі коментарі відображають позицію більшості. Насправді ж ідеться про дуже малу, але надзвичайно гучну групу. На Reddit, наприклад, близько 3% токсичних користувачів створюють приблизно третину всіх коментарів.

Цей ефект посилюють алгоритми соцмереж. Системи, орієнтовані на залучення, піднімають угору контент, що викликає сильну реакцію. У поєднанні з людською схильністю краще запам’ятовувати негатив і з анонімністю в інтернеті це створює відчуття, ніби мережа переповнена агресією.

Фото: Jacqueline Hill / Unsplash
