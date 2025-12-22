Крістофер Нолан екранізував «Одіссею» Гомера — дивіться трейлер

Кіностудія Universal презентувала дебютний трейлер одного з найочікуваніших фільмів 2026 року — епічної адаптації поеми Гомера від режисера Крістофера Нолана. Головну роль в «Одіссеї» (The Odyssey) виконав Метт Деймон. Світова прем’єра «Одіссеї» — 17 липня 2026 року.

Сюжет стрічки розгортається після завершення Троянської війни. Давньогрецький герой Одіссей вирушає у довгу та небезпечну подорож додому. Протягом мандрівки на нього чекають кораблетрощі, міфічні чудовиська та випробування богів.

Відео демонструє неймовірні масштаби зйомок: від кадрів із легендарним троянським конем до подорожей Одіссея печерами, де ховається велетенський звір. Глядачі також побачили перші кадри з Енн Гетевей, яка зіграла дружину героя Пенелопу, та Томом Голландом у ролі його сина Телемаха.

Окрім Деймона, Гетевей та Голланда, у фільмі знялися Зендея, Шарліз Терон, Роберт Паттінсон, Лупіта Ніонго та Джон Бернтал.

За словами представників Universal, фільм знятий з використанням абсолютно нової технології камер Imax. Директор студії Джим Орр назвав картину «кінематографічним шедевром покоління, яким би пишався сам Гомер».

Це перший фільм Нолана після тріумфального «Оппенгеймера», який торік здобув сім премій «Оскар». Крістофер традиційно виступив не лише режисером, а й сценаристом і продюсером.