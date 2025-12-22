Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Atlas Festival 2026: Monatik став першим хедлайнером фестивалю в Києві

Іван Назаренко 22 грудня 2025
Організатори Atlas Festival 2026, який відбудеться в Києві з 17 по 19 липня 2026 року, оголосили першого хедлайнера. Це співак Monatik.

Разом із ним підтверджено й частину лайнапу. На сценах фестивалю виступлять «Курган & Agregat», «Хейтспіч», The Unsleeping, SKYLERR, «Фактично Самі» та Shmiska. Також до програми долучиться літературно-музичне об’єднання МУР.

Організатори наголошують, що Atlas Festival давно вийшов за межі звичайного музичного івенту. За словами CEO фестивалю Наталії Черновол, це простір, де формується сучасна українська культура.

2026 року Atlas Festival утретє пройде на території ТРЦ Blockbuster Mall, що на проспекті Степана Бандери, 36. Тут представлять масштабний лайнап, який об’єднає відомих українських артистів та виконавців з-за кордону

Фестиваль матиме не лише розважальну, а й благодійну мету. Згодом організатори оголосять амбітну суму благодійного збору, який планують закрити впродовж фесту. Продаж квитків на Atlas Festival 2026 уже стартував. Їх можна придбати за посиланням за спеціальною ціною.

Фото: Atlas Festival
