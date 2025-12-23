Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У США загинув Вінс Зампелла — творець серії ігор Call of Duty

Іван Назаренко 23 грудня 2025
615
У США загинув Вінс Зампелла — творець серії ігор Call of Duty

Розробник відеоігор Вінс Зампелла загинув у ДТП в Каліфорнії. Про смерть співзасновника Infinity Ward і керівника Respawn та Ripple Effect в Electronic Arts повідомляє NBC. Аварія сталася в неділю в горах Сан-Габріель на північ від Лос-Анджелеса: автомобіль з’їхав з дороги та врізався в бетонне огородження. Загинули обидва пасажири авто. Зампеллі було 55 років.

Зампелла був однією з найвпливовіших фігур у геймдеві останніх двох десятиліть. Кар’єру він починав у студії 2015 Inc, де виступив головним дизайнером Medal of Honor: Allied Assault. У 2002 році разом із Грантом Колльєром та Джейсоном Вестом він заснував Infinity Ward — студію, яка створила Call of Duty і задала новий стандарт для шутерів від першої особи.

Після гучного конфлікту з Activision, що виник через контрактні суперечки після релізу Call of Duty: Modern Warfare 2, Зампелла разом із Вестом у 2010 році заснував Respawn Entertainment і повернувся під крило Electronic Arts. Там з’явилися Titanfall, Apex Legends і серія Star Wars Jedi.

У 2020 році Зампеллу призначили керівником DICE LA, студії, яка згодом була перейменована на Ripple Effect. А вже за рік він очолив усю франшизу Battlefield.

Зампелла не уникав критики навіть власних продуктів, наприклад, під час проблемного запуску Battlefield 6 в EA Store розробник порадив гравцям оформити повернення коштів і купити гру в іншому магазині. Попри стартові труднощі, Battlefield 6 згодом став найуспішнішим релізом серії за продажами.

Electronic Arts у своїй заяві назвала смерть Зампелли «неосяжною втратою» для індустрії, підкресливши його роль як лідера, візіонера і людини, яка сформувала сучасні підходи до створення ігор. Respawn Entertainment і Infinity Ward також опублікували прощальні повідомлення, назвавши його легендою та людиною, чий вплив відчуватиметься ще багато років.

Фото: Wikimedia Commons / Deantak
Мітки
Новини
Читайте також
Японський дизайнер створив світильник у формі пачки паперу Китайське безпілотне таксі Baidu запрацює в Лондоні вже 2026 року Французький курорт зробив лижі безкоштовними — щоб не збанкрутувати Режисер «Чорнобиля» зніме серіал Netflix за грою Assassin’s Creed
Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.