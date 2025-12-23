У США загинув Вінс Зампелла — творець серії ігор Call of Duty

Розробник відеоігор Вінс Зампелла загинув у ДТП в Каліфорнії. Про смерть співзасновника Infinity Ward і керівника Respawn та Ripple Effect в Electronic Arts повідомляє NBC. Аварія сталася в неділю в горах Сан-Габріель на північ від Лос-Анджелеса: автомобіль з’їхав з дороги та врізався в бетонне огородження. Загинули обидва пасажири авто. Зампеллі було 55 років.

Зампелла був однією з найвпливовіших фігур у геймдеві останніх двох десятиліть. Кар’єру він починав у студії 2015 Inc, де виступив головним дизайнером Medal of Honor: Allied Assault. У 2002 році разом із Грантом Колльєром та Джейсоном Вестом він заснував Infinity Ward — студію, яка створила Call of Duty і задала новий стандарт для шутерів від першої особи.

Після гучного конфлікту з Activision, що виник через контрактні суперечки після релізу Call of Duty: Modern Warfare 2, Зампелла разом із Вестом у 2010 році заснував Respawn Entertainment і повернувся під крило Electronic Arts. Там з’явилися Titanfall, Apex Legends і серія Star Wars Jedi.

У 2020 році Зампеллу призначили керівником DICE LA, студії, яка згодом була перейменована на Ripple Effect. А вже за рік він очолив усю франшизу Battlefield.

Зампелла не уникав критики навіть власних продуктів, наприклад, під час проблемного запуску Battlefield 6 в EA Store розробник порадив гравцям оформити повернення коштів і купити гру в іншому магазині. Попри стартові труднощі, Battlefield 6 згодом став найуспішнішим релізом серії за продажами.

Electronic Arts у своїй заяві назвала смерть Зампелли «неосяжною втратою» для індустрії, підкресливши його роль як лідера, візіонера і людини, яка сформувала сучасні підходи до створення ігор. Respawn Entertainment і Infinity Ward також опублікували прощальні повідомлення, назвавши його легендою та людиною, чий вплив відчуватиметься ще багато років.