Тімоті Шаламе заліз на Сферу в Лас-Вегасі — це промо фільму «Марті Супрім»

Американський актор Тімоті Шаламе з’явився у проморолику, знятому на даху гігантської Сфери у Лас-Вегасі, де нагадав про вихід стрічки «Марті Супрім. Геній комбінацій». Про це пише Rolling Stone.

Шаламе став першою людиною, яка з’явилася на вершині цієї споруди. Також зовнішню оболонку Сфери перетворили на величезну кулю для пінг-понгу — символ фільму.

«Марті Супрім. Геній комбінацій» — новий проєкт студії A24 і режисера Джоша Сафді. Фільм розповідає про Марті Маузера — хлопця, чию мрію стати чемпіоном із настільного тенісу ніхто не сприймає серйозно. Крім Шаламе, у стрічці знялися Ґвінет Пелтроу, Одесса А’зіон, Кевін О’Лірі, Тайлер Оконма, Абель Феррара та Френ Дрешер.

Сам актор уже назвав цю роль однією з найкращих у своїй кар’єрі. Шаламе каже, що роками готувався до фільму і навіть учився грати в пінг-понг. У нещодавніх інтерв’ю він зізнався, що «Марті Супрім» для нього — спроба зробити по-справжньому оригінальне кіно в час, коли таких проєктів стає дедалі менше.

Прем’єра «Марті Супрім. Геній комбінацій» відбудеться в кінотеатрах США 25 грудня, України стрічка дістанеться 15 січня 2026 року.