Режисер «Чорнобиля» зніме серіал Netflix за грою Assassin’s Creed

Netflix визначився з режисером для свого майбутнього серіалу за ігровою серією Assassin’s Creed. Як повідомляє Variety, проєкт очолить Йоган Ренк — шведський режисер, який прославився мінісеріалом «Чорнобиль» від HBO і отримав за нього «Еммі».

Це буде перший серіал, створений у межах угоди між Netflix та Ubisoft, підписаної ще 2020 року, а сам проєкт анонсували влітку того ж року. Відомо, що головні ролі зіграють Тобі Воллес («Ейфорія») та Лола Петтікрю («Нічого не кажи»).

Ренк має великий телевізійний досвід: окрім «Чорнобиля», він створював серіали «Пуститися берега», «Ходячі мерці», «Вікінги», а також уже співпрацював із Netflix — зокрема у серіалі «Родовід» і фільмі «Астронавт» із Адамом Сендлером.

Шоуранерами та авторами проєкту виступають Роберто Патіно і Девід Вайнер, а продюсерську команду з боку Ubisoft очолюють представники Ubisoft Film & Television.

Франшиза Assassin’s Creed стартувала 2007 року й за цей час розрослася до 14 ігор, продавши понад 230 мільйонів копій по всьому світу. Останній реліз — Assassin’s Creed Shadows — вийшов 2025 року. У 2016-му серія вже була екранізована з Майклом Фассбендером, проте не стала проривом.