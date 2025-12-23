Китайське безпілотне таксі Baidu запрацює в Лондоні вже 2026 року

Китайська ШІ-компанія Baidu планує запустити в Лондоні своє безпілотне таксі Apollo Go 2026 року. Столиця стане першим містом Великої Британії, де з’являться роботаксі цього бренду, пише Time Out.

Сервіс запускають у партнерстві з Lyft та Uber. Поки що йдеться лише про тест технології — звісно ж, за умови схвалення з боку регуляторів.

Apollo Go вже курсують у кількох містах Китаю. Це повністю електричні автомобілі, які їздять без водія. Салон авто оснащений усім, що потрібно для максимального комфорту пасажирів: відкидні сидіння з масажем, панорамний дах і кероване підсвічування.

Для Lyft, який нещодавно вийшов на британський ринок, співпраця з Baidu — частина стратегії створення гібридної мережі, де автономні авто працюватимуть поруч із водіями-людьми. Компанія вже веде переговори з сервісом Transport for London, державними органами та місцевими спільнотами щодо правил і безпеки.

Генеральний директор Lyft Девід Рішер підтвердив, що угоду з Baidu вже підписано. За його словами, жителі Лондона стануть першими у Великій Британії, хто зможе випробувати Apollo Go в межах екосистеми Lyft і Free Now. На початковому етапі йдеться про кілька десятків машин, а згодом — про масштабування до сотень.